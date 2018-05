Seduc lança seleção para assistentes de alfabetização voluntários

Manaus - Atendendo às orientações do Programa Mais Alfabetização, a Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc/AM), lança neste sábado o Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização Voluntários. As inscrições serão realizadas pela internet, no endereço eletrônico: http://www.educacao.am.gov.br, e o link para o formulário de inscrição estará disponível a partir das 14 horas do dia 05 de maio de 2018 até às 23 horas e 59 minutos do dia 09 de maio de 2018 (horário de Manaus/AM). No mesmo site também está disponível o edital.



O edital prevê 94 vagas para a capital e 151 vagas para o interior. Também serão formados banco de Cadastro de Reservas por Coordenadoria Distrital/Regional de Educação a serem convocados conforme a necessidade do Programa.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 10 de maio no site da Seduc/AM e o Programa terá validade de seis meses a contar da publicação final do resultado final no Diário Oficial do Estado.

O Programa Mais Alfabetização é instituído pela Portaria MEC nº 04, de 04 de janeiro de 2018, e visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização – para fins de leitura, escrita e matemática – dos estudantes nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, garantindo o apoio adicional – prioritariamente – no turno regular, com a presença do assistente de alfabetização ao professor alfabetizador, por um período de cinco horas semanais, para as unidades não vulneráreis; ou período de dez horas semanais, para as unidades escolares vulneráveis.

Esse programa federal tentará reverter o quadro quanto ao desempenho dos estudantes revelado na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) de 2016, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), garantindo, assim, o direito de aprendizagem de todos os alunos matriculados nessa etapa.

