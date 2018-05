Homem segue desaparecido após cair no rio Solimões, em Codajás

Codajás - Um homem sumiu no rio Solimões por volta de 11h30 de sábado (5), no município de Codajás (a 239km de Manaus), quando viajava de Caapiranga com mais oito pessoas.

Segundo relatos dos tripulantes, quando a lancha chegou em frente à cidade de Codajás, o homem caiu na água. Ainda de acordo com relatos, ele sofria de epilepsia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e dois mergulhadores de Manaus, mais um de Manacapuru foram deslocados. A equipe de mergulhadores foi para o município de Codajás por volta de 18h, e as buscas no local foram iniciadas às 6h deste domingo (6).

Os trabalhos de buscas serão realizados durante todo o dia na região do rio Solimões.

