Desorganização marca inauguração da nova sede do Detran-AM

Manaus – O primeiro dia de atendimento na nova sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), nesta segunda-feira (07), foi marcado pela falta de organização. Usuários reclamaram da dificuldade em chegar até o local, ausência de vagas para estacionar, além da falta de orientações por parte de alguns funcionários. Apesar dos problemas, a população também falou sobre o conforto das novas instalações e do avanço feito com a mudança da antiga sede para o novo prédio.



O autônomo Jackson Castro fez o agendamento para fazer a troca da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo ele, estava tudo certo para pegar a habilitação no outro prédio e não havia nenhuma informação sobre a mudança no comprovante emitido pelo site do Detran.

Leia também: Vai tirar CNH ou regularizar documentos? Detran-AM tem nova sede



“No comprovante de agendamento, que retirei pela internet, ainda estava o endereço da antiga sede. Acho que deveria ter tido mais divulgação porque todas as pessoas estão indo para a antiga sede. Não vi essa informação saindo nas mídias”, disse.

Mesmo com o agendamento, o número de pessoas aguardando nas filas ainda era grande | Foto: Ione Moreno





Uma despachante, que preferiu não ser identificada, disse que a mudança foi prejudicial para quem trabalha na função. Segundo ela, a nova sede ficou ainda mais distante do escritório da empresa e o setor destinado aos agenciadores ainda está desorganizado.



Algumas pessoas relataram dificuldade em achar locais para estacionar, como ocorreu com Elisabeth Cavalcante, de 46 anos. Ela narra que ao chegar no novo prédio foi barrada por seguranças e teve que estacionar em um terreno vazio, localizado em frente à nova sede. Flanelinhas já ocuparam a área e estão cobrando uma taxa de R$ 5 para quem deseja parar no local.

Usuários reclamaram, principalmente, sobre a falta de divulgação na mudança de endereço do órgão | Foto: Ione Moreno

Outro problema, segundo Cavalcante, foi para atravessar a avenida Mario Ypiranga. “O fluxo de carros é intenso. Se você quiser atravessar com segurança, tem que dar uma volta muito grande em torno do viaduto”, comentou.

Apesar das reclamações em relação à falta de organização, a estrutura do espaço foi muito elogiada por funcionários e usuários que utilizaram os serviços durante a inauguração.

“O Detran precisava de um espaço integrado que oferecesse vários serviços ao mesmo tempo e esse ambiente está bem melhor”, disse Raimundo Aleixo da Silva, de 50 anos, que esteve no local durante a inauguração.

No comprovante de agendamento do site ainda consta o endereço da antiga sede, o que levou usuários a confundir os locais | Foto: Ione Moreno

O diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, disse que a mudança de sede atende à uma antiga reivindicação dos servidores, que nos últimos anos vinham trabalhando sem as mínimas condições de infraestrutura. Essa situação, inclusive, levou a Defesa Civil do Estado a determinar a imediata desocupação do local.

Segundo o gestor, após inspeção técnica realizada nos prédios da antiga sede, em 24 de julho de 2013, a Defesa Civil Estadual constatou problemas estruturais nas vigas de suporte dos blocos, onde funcionavam as gerências de veículos e habilitação. Salas, tetos e paredes apresentam infiltração e proliferação de fungos tornando insalubre o ambiente de trabalho, além de problemas com fiação elétrica antiga.

Também foi constado que havia risco iminente de desabamento e de desmoronamento, além de risco de incêndio e choque elétrico. A Defesa Civil alegou que os problemas colocavam em risco a vida dos servidores e da população que usa os serviços prestados pelo órgão.

“Essa condições colocavam em risco os funcionários e usuários que transitavam no local”, enfatiza o dirigente do Detran-AM.

Como chegar até a nova sede?

Para aqueles que moram na Zona Sul de Manaus, é necessário pegar a Avenida Humberto Calderaro e, em seguida, pegar a Avenida Maneca Marques até chegar na Avenida Mario Ypiranga. Outra rota pode ser feita pela Avenida Djalma Batista, seguindo pela Avenida Rio Negro, que também finalizará na Avenida Mario Ypiranga.

Para os que vem da Zona Norte, basta seguir direto pela Avenida Mario Ypiranga. A nova sede fica localizada no lado esquerdo da via, antes do viaduto Miguel Arraes.

A rota para aqueles que vem da Zona Oeste é seguir a Avenida Djalma Batista, depois a Avenida Maneca Marques e, em seguida, a Avenida Mario Ypiranga.

Por fim, quem vier da Zona Leste pode usar a Alameda Cosme Ferreira, em seguida a Avenida Efigênio Sales, seguindo pelas avenidas Humberto Calderaro, Maneca Marques e Mario Ypiranga.

Quem for de ônibus deverá descer na parada localizada ao lado do Condomínio Residencial Topázio. As linhas de ônibus que param no local são: 001, 008, 100, 118, 328, 329, 351, 358, 402, 409, 414, 423, 442, 446, 507, 550 e 671.

Leia mais:

Detran volta atrás e cancela suspensão da emissão de CNH no AM

Veículos são autuados durante fiscalização ‘Carga Pesada’ em Manaus

Governo estuda redução de preços de combustíveis e energia, diz Temer