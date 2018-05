Guarda Municipal inicia curso de treinamento de pilotagem

Manaus - Teve início nesta segunda-feira (7), em parceria com o Centro Educacional de Trânsito Honda (CETH), da Moto Honda da Amazônia, o curso de Treinamento de Pilotagem de Motocicleta para servidores do Comando da Guarda Municipal de Manaus.

O treinamento tem por objetivo aprimorar habilidades de condução com maior segurança no uso deste meio, aumentando assim a credibilidade dos motociclistas da Guarda Municipal, que realizam as rondas motorizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais instituições municipais da cidade de Manaus.

“Hoje, nós iniciamos essa capacitação de pilotagem, em parceria com a Moto Honda, voltada ao grupo de operações motorizadas da Guarda Municipal, aprimorando o nivelamento de técnicas de pilotagem, e assim aperfeiçoando cada dia mais o seu trabalho em segurança e policiamento motorizado”, destacou o diretor da corporação, Diego Coelho.

Participam do treinamento 20 guardas municipais atuantes nas rondas motorizadas pela cidade de Manaus. O curso está dividido em duas etapas: Básico, iniciado nesta segunda-feira, 7/5; e Avançado, que será realizado a partir do dia 21/5, também no período diurno.

