Pai de jogador do Nacional continua desaparecido em rio de Codajás

Amazonas - Abraim Franco de Moraes, pai do zagueiro do Nacional Futebol Clube, Abraim Junior Franco de Moraes, mais conhecido como "Júnior Baé", continua desaparecido. A vítima caiu de uma lancha no rio Solimões, próximo de Codajás, por volta de 11h30 do último sábado (5), após ter um ataque epilético. Os bombeiros continuaram as buscas nesta segunda-feira (7), mas ele não foi encontrado.

Segundo informações do filho da vítima, ele estava sentado na frente do barco e, ao se aproximar de Codajás, teve um ataque e caiu no rio. Testemunhas ainda viram quando Abraim foi levado para baixo do barco e depois ele desapareceu.

"Junior Baé", que estava em Manaus no momento do acidente, disse que teve um choque ao saber sobre o caso. “Fomos pegos de surpresa. No momento que eu soube, eu liguei pra lá e tinha acabado de acontecer o fato. Fazia uns vinte minutos que ele tinha caído no rio (sic)”, disse.

"Junior Baé", que estava em Manaus no momento do acidente, disse que teve um choque ao saber sobre o caso | Foto: Divulgação





Segundo informações repassadas pela assessoria do Nacional Esporte Clube, uma equipe do corpo de bombeiros está fazendo buscas no local, com apoio da prefeitura local. Junior disse também que há um barco e duas lanchas dando suporte para o resgate.

“Em uma lancha estão os meus tios e na outra estão amigos da família. O pessoal da prefeitura de Codajás está dando um apoio também nas buscas", disse.

Até às 18h desta segunda, segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ainda não foi encontrado. As buscas foram encerradas e devem ser retomadas nesta terça-feira (8).

