Jovem morre afogado após canoa virar em lago do Amazonas

Careiro - O corpo de Fábio Michael Fernandes, de 31 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), nesta segunda-feira (7). Ele estava desaparecido após cair no rio Negro, no município do Careiro, estrada que leva à Autazes (a 113 km de Manaus).

De acordo com os bombeiros, o jovem morava no Bairro da Paz, na zona Centro-Sul de Manaus, mas estava em uma canoa no Lago do Maçarico, no ramal do quilômetro 17, da rodovia. O local é bastante utilizado na pesca ornamental de tucunaré.

A embarcação virou com Fábio e um amigo dele. O jovem não conseguiu retornar e o homem, identificado apenas como "Samuel", chegou à margem do lago e acionou os bombeiros para o resgate.

Seis horas após iniciar as buscas, a equipe conseguiu localizar o corpo - que foi trazido para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. O sepultamento deve ocorrer na manhã desta terça-feira (8).

Outro Caso

Abraim Franco de Moraes, pai do zagueiro do Nacional Futebol Clube, Abraim Junior Franco de Moraes, mais conhecido como "Júnior Baé", continua desaparecido. A vítima caiu de uma lancha no rio Solimões, próximo de Codajás, por volta de 11h30 do último sábado (5), após ter um ataque epilético. Os bombeiros continuaram as buscas nesta segunda-feira (7), mas ele não foi encontrado.

Segundo informações do filho da vítima, ele estava sentado na frente do barco e, ao se aproximar de Codajás, teve um ataque e caiu no rio. Testemunhas ainda viram quando Abraim foi levado para baixo do barco e depois ele desapareceu.

