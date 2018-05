Presidenciável Rodrigo Maia visita Manaus e a pauta é Zona Franca

O presidente regional do Democratas, deputado Pauderney Avelino, está organizando a agenda do presidenciável Rodrigo Maia em Manaus. | Foto: Malika





O presidente da Câmara dos Deputados desembarca sexta-feira (11). E um de seus compromissos mais importante será uma face to face com os empresários na Fieam.

— Será um momento importante, porque vamos discutir questões tributárias e a importância da Zona Franca de Manaus no contexto do desenvolvimento regional brasileiro -, adiantou Pauderney.

Bons amigos

O prefeito Arthur Virgílio (PSDB) já confirmou que vai encontrar Rodrigo Maia, de quem é amigo pessoal desde os tempos do Congresso Nacional.

E mais: Virgílio pretende homenagear o presidente da Câmara dos Deputados.

Transparência no Tjam

O deputado José Ricardo – que adotou o sobrenome Lula – está propondo o fim do voto secreto para a presidência do Tjam, em consonância à Câmara Federal e Assembleia, que aprovaram o fim do voto secreto nas Casas Legislativas de todo país.

Fora o voto secreto

Para Zé 13, no Estado Democrático de Direto, a publicidade e a transparência são as regras básicas da Democracia.

— Não cabendo mais votos secretos para eleição do presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal de Justiça –, destacou.

Alterando a lei

José Ricardo Lula (PT) dará entrada na próxima semana numa emenda ao anteprojeto de Lei N° 02/2018, alterando o artigo 66 da Lei Complementar N° 02/2018, que estabelece as regras para eleição no TJAM.

Falando de flores

Aqui está um belo exemplo que poderia ser seguido por outras comunidades.

Uma lixeira viciada que existia em um trecho da rua 74, no núcleo 16 do bairro Cidade Nova, foi transformada em jardim pela secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Falando de flores 2

A implantação de jardins é uma forma de inibir a reincidência das lixeiras viciadas na cidade.

Durante os primeiros meses deste ano, foram realizadas mais de 180 ações de combate a lixeiras viciadas para implantação de 15 jardins.

Vídeo revoltante

A Avaaz – rede de campanhas global de 46 milhões de pessoas – divulgou um vídeo feito por uma testemunha anônima que vem comovendo o mundo.

A imagem mostra milhares de ovelhas empilhadas em um navio nojento, cozinhando vivas num calor infernal.

Imagem cruel



Trata-se de um enorme campo de morte flutuante, onde milhões de animais são transportados desse jeito todo ano.

O transporte de carga viva é cruel. Gado, ovelhas e outros animais são colocados em navios imensos, presos em contêineres superlotados com acesso limitado

à comida e água.

Cozinham por dentro

Mas o pior é o calor que é tão extremo, que veterinários disseram que muitos animais cozinham por dentro, literalmente.

Os animais mortos são, então, descartados em alto mar para esconder qualquer prova!

Braga defende Pesquisa

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) pode votar nessa quarta-feira (9) o projeto de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) que propõe a criação da Instituição de Pesquisas Sociais Independente (Ipsi) no âmbito do Senado Federal

Como funciona

O texto prevê que a Ipsi poderá pedir informações a ministros e a titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República, além de firmar convênios com outras instituições de análises sociais.