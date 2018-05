É professor e quer ganhar mais de R$ 3 mil? Ifam seleciona candidatos

Os professores aprovados no certame trabalharão em Tabatinga | Foto: Divulgação

Tabatinga - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) lançou nesta terça-feira (9), por meio do Diário Oficial da União (DOU), o concurso público para o preenchimento de seis vagas em o cargo de professor substituto para o campus de Tabatinga (município distante 1,105 km de Manaus). O salário base é de R$ 3,121,76.

Leia também: Marinha retifica edital e inscrições da Escola Naval têm nova data

Os interessados em participar devem acessar o site do ifam clique aqui, a partir do dia (18) de maio, sexta-feira. A taxa de inscrição será no valor de R$ 50. Nos dias 24 e 25 de maio os candidatos passarão por uma avaliação didática, cuja a etapa também é classificatória, além da prova de títulos.

O edital foi publicado na manhã desta terça-feira (9) no Diário Oficial da União (DOU) | Foto: Divulgação

*Colaborou Lindivan Vilaça

Edição: Isac Sharlon

Leia mais: Seduc lança seleção para assistentes de alfabetização voluntários

Quer fazer um curso de informática? Cetam oferece quase 15 mil vagas