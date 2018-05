Ruas esburacadas viram motivo de piada em Beruri, no Amazonas

“são tantos buracos que a situação se tornou piada nas redes socais”. disse um morador | Foto: Divulgação

Beruri/AM – Moradores da cidade de Beruri, a 173 Km de Manaus, denunciaram ao EM TEMPO nesta terça-feira (8), problemas relacionados a infraestrutura da cidade, conhecida como ‘Terra da Castanha’. De acordo com as fontes, todas as ruas estão esburacadas e completamente abandonadas. “São tantos buracos que a situação se tornou piada nas redes socais”.

Rua Vicente Gomes

"Moro na rua Vicente Gomes, e lembro que a última vez que ela foi asfaltada foi em 2013", disse um morador que não quis ser identificado | Foto: divulgação

Na rua Vicente Gomes, uma morador que não quis ser identificado, lembrou que a rua foi asfaltada em 2013. "Desde lá, a situação só piora e ninguém faz nada. A Prefeita tem casa na cidade, mas os moradores quando precisam falar com ela, nunca a encontram na prefeitura. Ela só vive viajando, enquanto isso a gente fica dentro da lama" disse.

A fonte disse ainda que a única rua que não está com buracos é a Rua Presidente Costa e Silva, principal via que corta a cidade e dá acesso a estrada de mesmo nome. “Só está dando para passar com carro na principal porque recentemente a prefeitura reformou, mas isso porque essa avenida dá acesso aos demais bairros e a prefeita se viu pressionada pelos moradores", comentou.

Rua Aldo Artriclino

| Foto: divulgação

Uma moradora que reside no bairro por nome ‘Ribeirinho’, confirmou a reportagem que a Rua Aldo Artriclino, está em péssimas condições. "Isso é uma falta de respeito, na minha rua não tem asfalto e a Prefeita sabe disso, mas não procura fazer nada. A rua Aldo Artriclino é movimentada, principalmente por conta de um campo de futebol”, disse.

Segundo a moradora que também não quis ser identificada na matéria, a via Olavo Bilac tem muitos buracos e que carros já se atolaram por conta da lama que se forma quando chove. “ É uma situação desagradável. Quando chove a rua se torna uma verdadeiro lamaçal. O carro de lixo já nem entra mais aqui e o lixo dos moradores estão acumulando na frente das casas,

Piada

A situação da cidade, conhecida por realizar todos os anos uma das maiores festas da castanha no Estado do Amazonas, tornou-se motivo de piadas nas redes sociais por conta das ruas esburacadas. Veja

Rua Vicente Gomes :

| Foto: divulgação

Rua João Libânio:

| Foto: divulgação

Prefeitura de Beruri

Por telefone, a reportagem do EM TEMPO conversou com o Secretário de Limpeza Pública e Meio Ambiente Pedro Picanço. Segundo ele, a Prefeitura está realizado ações de tapa buraco, mas que seria impossível realizar asfaltamento nessa época do ano por conta das chuvas. "Nós recebemos um município falido. Beruri tem 92 comunidades, o que significa dizer que ele é o maior município do estado do Amazonas em extensão geográfica.Cerca de 95% das cidades do Amazonas estão com as ruas esburacadas, culpa da falta de assistência por parte do Governo do Estado." disse.

Ainda de acordo com Pedro, a prefeitura entregou nesta terça-feira (8) uma rua pavimentada. "A Rua Costa e Silva foi pavimentada, e agora estamos finalizando de pavimentação da Rua João Libanio. A prefeitura não tem nenhum recurso, só promessa do governo que disse que ia liberar recursos para o município e até agora não saiu. Então estamos realizando o mínimo possível, esperando que venha recursos para a cidade".

O secretário também criticou as administrações anteriores pelos obras de asfaltamento da cidade, que segundo ele era para durar 20 anos, e não chegam a durar dois anos. " Beruri tem trinta e poucos anos e é uma vergonha não ter as ruas asfaltadas. Significa dizer que todos asfaltos que foi feito pelas administrações anteriores é uma verdadeira porcaria. Onde estamos colocando o serviço de tapa buraco, a gente diz o seguinte: é vinte anos para abrir um novo buraco", comentou.

O secretário informou ainda que a Prefeitura está aguardando a liberação de recursos por parte do governo federal para poder dar andamento na pavimentação das ruas da cidade. "O município arrecada em torno de 2 milhões, esse valor fica oscilando, então dividimos esse valor para a educação, para a saúde. O que sobra nós injetamos na infraestrutura, ou seja, só o município não tem condição de dar todo suporte para a infraestrutura da cidade".

