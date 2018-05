Explosão em balsa deixa um morto e um ferido em estaleiro no AM

Manaus - Uma balsa de grande porte explodiu na tarde desta terça-feira (8), no Estaleiro Juruá, no município de Iranduba (a 27km de Manaus). Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.

A balsa transportava combustível, e estava no estaleiro há cinco dias para reparos. A frente da embarcação ficou completamente destruída. O escritório do estaleiro ficou danificado durante a explosão.

A explosão atingiu também o escritório do estaleiro | Foto: Divulgação

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o operário Raimundo Dantas Soares, de 38 anos, morreu a caminho do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. o segundo trabalhador, o operário Vanderlan Amaral de Freitas, de 36 anos, foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, e não corre risco de morte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local | Foto: divulgação

A explosão foi ouvida por moradores de bairros próximos ao estaleiro. "Estávamos na UBS do Cacau Pirêra quando ouvimos um forte barulho. Ficamos assustados e preocupados", contou uma moradora.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para controlar a explosão. A balsa, que transporta combustíveis pelo interior do Amazonas e até para fora do Estado, teria sido alugada para o grupo Nasser Empreendimentos.

