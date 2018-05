Adolescente desaparece ao pegar embarcação de Anori para Manaus

Manaus - Familiares pedem ajuda para encontrar o adolescente Filipe de Sousa Pereira, de 14 anos, que está desaparecido desde o dia 25 de abril deste ano.

Segundo informações do tio do garoto, Junizete Pereira, o adolescente saiu de Manaus para visitar familiares no município de Anori (a 234 km de Manaus), no dia 10 de abril.

"No dia 24 ele retornou para Manaus no barco "6 de julho” e deveria chegar na cidade no dia seguinte. Porém, não foi mais visto", contou o tio do adolescente.

Leia também: Manifestantes da FDN querem 'Zé Roberto' e 'João Branco' no Amazonas



Os familiares de Filipe, que moram em Manaus, só ficaram sabendo do desaparecimento do menino após um outro tio dele ligar e perguntar se o adolescente já havia chegado na casa avô, onde morava.

A família fez o Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada Em Proteçao á Criança e ao Adolescente (Depca), mas até o presente momento o garoto não foi encontrado.

Quem tiver informações que leve ao paradeiro de Filipe de Souza Pereira pode ligar para os números (92) 99149-2374 ou (92) 99533-1261.

Outro caso de desaparecido

Patrik Pierre, de 36 anos, está desaparecido desde o dia 6 de maio. De acordo com o primo dele, Fequiere Pierre, no dia em que desapareceu, Patrik saiu por volta das 15h30 da casa onde mora, situada na rua Rafael Assayag, primeira etapa do bairro Alvorada, Zona centro-oeste de Manaus.

Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Patrik, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Ou para o primo do desaparecido, ligar para o número (92) 99209-0627.

Colaborou: Lucyo Ramos

Leia mais:

Presa mulher que entrou em prisão com creme dental recheado de maconha

Menor é apreendido por oferecer água e estuprar menina de 6 anos no AM

Trio é preso por tráfico de drogas; um deles é envolvido em homicídio