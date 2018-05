Comunidade judaica no AM comemora os 70 anos de Israel com evento

Manaus - Com a intenção de relembrar a independência do Estado de Israel, a Sinagoga Judaico Messiânica de Manaus - comunidade Bet Shalom - comemora na próxima segunda-feira (14), os 70 anos de fundação do Estado. O evento será realizado no Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus, a partir das 8h e segue até às 17h.

Conforme o rabino Shaliach Roe Icaro Moreno, diversas lideranças religiosas estarão presentes na ocasião.

“Será um evento muito especial. A importância de relembrar essa data implica em uma conquista para o povo judeu e toda a importância de Israel ser novamente uma nação depois de 2 mil anos. Comemoraremos com a banda da PM, com o coral da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), entre outros”, disse Moreno.

Atualmente, a comunidade judaica em Manaus tem, em torno, de 200 famílias, mas segundo o rabino, o número de descendentes é ainda maior. O número nacional está estimado em 16 milhões de pessoas.

O evento contará com hasteamento da bandeira de Israel, exposição, apresentação especial e lançamento de selo comemorativo.

“Queremos levar Manaus a um ato cívico espiritual de abençoar Israel”, completou o rabino Shaliach Roe.

Selo

Produzido pelo publicitário David Larrat, o selo será lançado durante o evento. “O selo foca no número 70, muito importante e presente em diversas situações e acontecimentos proféticos e históricos de Israel. A ideia traz ainda, de forma conjunta, o Sêfer Torá e uma discreta menção feita à comunidade Bet Shalom de Visão Judaico Messiânica”, explicou.

Em função do espaço, convites devem ser previamente adquiridos. Informações do evento podem ser obtidas por meio do contato telefônico do rabino Ícaro Moreno: (92) 98805-3066.

