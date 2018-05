Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido em mata de Humaitá

Bombeiros procuravam pela vítima desde a quarta-feira (9) | Foto: Divulgação

Humaitá - O adolescente Sandro Lagos de Lima, de 16 anos, foi encontrado morto com sinais de enforcamento dentro de uma área de selva na comunidade Buiussú, em Humaitá (município distante 696 km de Manaus). De acordo com a família, a vítima havia saído para pescar nas proximidades.

O batalhão de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionados às 10h de quarta-feira (9) para iniciar as buscas no local. A mãe da vítima, Suely Pereira Gomes, havia dado o alerta de desaparecimento do filho às autoridades.

De acordo com o major Janderson Lopes, dois oficiais do CBMAM e um cabo da Polícia Militar do município se deslocaram ao local por meio do rio Madeira. Após coletar informações com a família do desaparecido, iniciaram as buscas na floresta. Cerca de uma hora depois, o corpo havia sido encontrado.

Adolescente desaparece em Anori

Familiares pedem ajuda para encontrar o adolescente Filipe de Sousa Pereira, de 14 anos, que está desaparecido desde o dia 25 de abril deste ano. Segundo informações do tio do garoto, Junizete Pereira, o adolescente saiu de Manaus para visitar familiares no município de Anori (a 234 km de Manaus), no dia 10 de abril.

O adolescente saiu de Manaus para visitar familiares | Foto: Divulgação

"No dia 24 ele retornou para Manaus no barco "6 de julho” e deveria chegar na cidade no dia seguinte. Porém, não foi mais visto", contou o tio do adolescente.

Os familiares de Filipe, que moram em Manaus, só ficaram sabendo do desaparecimento do menino após um outro tio dele ligar e perguntar se o adolescente já havia chegado na casa avô, onde morava.

A família fez o Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada Em Proteçao á Criança e ao Adolescente (Depca), mas até o presente momento o garoto não foi encontrado. Quem tiver informações que leve ao paradeiro de Filipe de Souza Pereira pode ligar para os números (92) 99149-2374 ou (92) 99533-1261.

