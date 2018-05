Tem programa para o fim de semana? Partiu balneários de Manaus

Manaus - Com a aproximação do verão amazônico, a partir do mês de junho, os manauaras e turistas procuram lugares onde possam se refrescar do calor. Que tal aproveitar os próximos feriados e fins de semana de 2018 e conhecer alguns balneários localizados dentro da capital amazonense e na Região Metropolitana.

As opções atendem a todos os gostos e as praias possuem belezas únicas, que agradam não somente os turistas. Os empreendimentos oferecem desde almoço regional ao jantar. É possível encontrar serviços de canoagem, SUP, visita a tanques de peixes e caminhadas em trilhas.

É hora de separar a roupa de banho e o protetor solar para curtir as belezas naturais e espantar o calor. Confira a lista com 13 locais "premiados pela natureza" que o Em Tempo separou para você dar aquele "tchibum" com amigos e familiares.

1 - Balneário do Maia

Para chegar até lá, leva em média cerca de 1h16 minutos de ônibus. | Foto: Divulgação

O Balneário do Maia oferece banho de piscina, tanto para adultos, quanto para o público infantil, bares e restaurantes. O local está situado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Para chegar até lá, leva em média 1h16 de ônibus. Interessados devem se dirigir ao Terminal 1 da Constantino Nery e pegar a Linha 011. Há o opção de chegar lá de carro (ver mapa abaixo). O balneário fica próximo do Parque das Tribos.

O lugar dispõem de estacionamento grátis, piscina adulto e infantil, visitação a aquários de pirarucus, lagos de peixes com tambaqui e matrixãs. Além disso, há também um lago de quelônios (tartarugas). O balneário do Maia é aberto aos sábados, domingos e feriados, a partir de 09h até às 18h. Entre os serviços oferecidos estão: restaurante, bares, tobogã adulto (pago) Tobogã Infantil (gratuito).

O Valor da entrada custa apenas R$ 5,00 (meia) por pessoa. | Foto: Divulgação





Valor

De acordo com a administração do empreendimento, é permitido a entrada de itens como iogurte, bolos, biscoitos e frutas. O valor da entrada é de R$ 5,00 (meia) por pessoa. Crianças a partir de 6 anos já pagam. No momento, o estabelecimento está aceitando apenas pagamento em dinheiro.

Para entrar na piscina é necessário que os banhistas esteja com trajes de banho. Homens podem tomar banho com sunga ou calção de esporte, com tecidos finos. Já as mulheres devem vestir biquíni, maiô ou shorts, desde que sejam feitos também de tecido fino.

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 99101-1297 - Daniel Maia, ou (92) 99301-4746 - Jorge Maia.

Veja como chegar no Balneário do Maia | Foto: Google/Maps

2 - Praia Dourada



O local está situado às margens do rio Tarumã Açu, na Zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação

O Balneário do Praia Dourada está entre as praias mais atrativas do Estado e é bastante procurada pelos manauaras para descansar e aproveitar um dos mais belos pores do sol da cidade. O local está situado às margens do rio Tarumã Açu, na Zona Oeste de Manaus. Além dos flutuantes a beira do rio, o recanto oferece serviço de estacionamento gratuito aos seus visitantes.

Para chegar até esse paraíso no meio da floresta, os visitantes devem pegar as linhas do transporte coletivo: 306, 116, 430 e 126. Vale lembrar que essas linhas não vão até a praia.

Ao chegar na avenida do Turismo, o visitante precisa descer em frente à Igreja Católica Sagrado Coração, bem próximo ao posto de gasolina Equador. De lá, há carros que oferecem corridas, via aplicativo, no valor de até R$ 8,29.

O custo de uma refeição no local gira em torno de R$ 18,00. | Foto: Divulgação

O local oferece serviços de restaurante e bar. Também possui uma área onde os visitantes podem armar redes e aproveitar a tarde para tirar aquele cochilo. As pessoas que quiserem levar comidas ou bebidas pagam uma taxa pelos alimentos. O custo de uma refeição no local gira em torno de R$ 18

Onde?

Estr. da Praia Dourada, 1551 - Tarumã, Manaus - AM

Valor?

R$ 5,00 por pessoa. Crianças até 10 anos não pagam

Serviços

O estabelecimento oferece alugueis de caiaques e pranchas. Há serviços de bares, restaurantes, rendários e estacionamento gratuito.

Informações: 3304-5000 ou 98114-7622

Saiba como chegar na Praia Dourada saindo do Centro de Manaus | Foto: google maps





3 - Toca do Coelho

Com capacidade para 1.500 pessoas, os visitantes podem desfrutar de dois ambientes com música ao vivo. | Foto: Divulgação

Outro ambiente voltado para o lazer, localizado na zona urbana, é o balneário “Toca do Coelho”. O local existe há cerca de seis anos e arranca muitos elogios dos frequentadores.

Com capacidade para 1.500 pessoas, os visitantes podem desfrutar de dois ambientes com música ao vivo, piscina com água corrente com capacidade para 800 pessoas, restaurante e um mini bosque.

O local também disponibiliza um estacionamento para 300 carros. Tem ainda segurança na área interna, próximo à piscina, assim como na área externa, onde ficam os veículos.

O local funciona de segunda a segunda, exceto as quintas-feiras | Foto: Divulgação

Os peixes regionais são atração no local, que possui um criadouro de pescado, especificamente de pirarucu e matrinxã, além dos quelônios que também tem seu espaço garantido no balneário. O local funciona de segunda a segunda, exceto as quintas-feiras. O valor da entrada é de R$ 5 por pessoa.

Saiba onde fica a Toca do Coelho | Foto: Google/Maps

4 - Balneário do Cirandeira Bela

O lugar traz um ambiente inspirador e uma ótima estrutura | Foto: Divulgação

Os apaixonados pela natureza podem desfrutar das belezas únicas do Balneário e Pousada Cirandeira Bela. O lugar traz um ambiente inspirador e uma ótima estrutura.

Há pequenos chalés equipados com banheiros, chuveiros elétricos, frigobar, TV com antena parabólica e ar-condicionado. O local ainda conta com almoço e jantar para quem deseja pernoitar no lugar.

A entrada custa R$ 5 e a hospedagem a partir de R$ 150 por casal, mas os proprietários também abrem para visitação. | Foto: Divulgação





O balneário está situado no quilômetro 10, na estrada de Novo Airão. O local possui um igarapé que cruza todo o terreno. Além dos chalés, o ambiente dispõe de restaurante com comidas típicas, parquinhos para as crianças e fitas de Slackline para os visitantes mais esportistas.

A entrada custa R$ 5 e a hospedagem a partir de R$ 150 por casal, mas os proprietários também abrem para visitação.

Veja onde fica o Cirandeira Bela | Foto: Google Maps

5 - Balneário do Sesc

Sesc está localizado na avenida Constantinopla, 288, bairro Planalto e funciona de Sábado ao Domingo, das 8:30h as 17:30h. | Foto: Divulgação

Com capacidade para mais de 2.500 pessoas, o Balneário do Sesc está localizado na avenida Constantinopla, 288, bairro Planalto, e funciona de sábado e domingo. Você pode chegar a partir das 8h30 e ficar ate o fim da tarde. O local fecha as portas às 17h30.

Para quem quiser visitar o local, é necessário tomar algumas providências exigidas pelo estabelecimento. O acesso é autorizado mediante a apresentação de uma carteirinha de identificação disponibilizada pela instituição, dentro da validade e com o pagamento de uma taxa. Interessados devem se dirigir ao local portando cópias do documento de identificação, comprovante de residência e o CPF. Se trabalhar no comércio, é necessário levar a carteira de trabalho para comprovação.

Um valor simbólico é cobrado no momento da emissão da carteira. Para o usurário comum, é cobrado uma taxa de R$ 13,00 e para comerciário é R$ 5,00.

O local oferece serviços de restaurante, lanchonetes e armários para guardar os objetos dos visitantes. | Foto: Divulgação

Crianças a partir dos 2 anos devem ser acompanhadas pelos pais biológicos. Caso adotada, os responsáveis devem apresentar documento de adoção. Crianças a partir dos 12 anos é obrigatório ter o CPF.

O local oferece serviços de restaurante, lanchonetes e armários para guardar os objetos dos visitantes. Com relação ao restaurante, os valores dos pratos são cobrados de forma diferenciada para quem é usuário comum e comerciário. Usuário comuns pagam cerca de R$ 31 o kg da refeição e para o comerciário R$ 18.

As linhas de ônibus do transporte coletivo que passam em frente o local são: 209, 205, 214, 128, 212, 204 e 450. Outras informações podem ser obtidas por meio do número de telefone (92) 3656-2399.

Veja como chegar no Balneário do Sesc | Foto: Google Maps

6 - Balneário do Quixito

Quer aproveitar os finais de semana em um local que transmite tranquilidade, além de tomar um bom banho de piscina? O Balneário Recanto do Quixito oferece isso e muito mais. Localizado na Avenida Flamboyant, 2, no Distrito Industrial, o local funciona de quarta a segunda. O horário é das 9h às 16h30, pelo valor de R$ 10 (adulto) e R$ 5 (criança).

O local funciona de Quarta à segunda, das 09h às 16h30, pelo valor de R$ 10 (adulto) e R$ 5 (criança). | Foto: Divulgação

Conforto, segurança, comida regional, quiosques são alguns dos serviços oferecidos. Outras Informações podem ser obtidas pelo número de telefone (92) 99173-8655.

Veja onde fica o Recanto Quixito | Foto: Google Maps

7 - Amazon Acqua Gospel

Amazon Acqua Gospel. Aberto de Sábado à Domingo e Feriados das 8h às 18h. | Foto: Divulgação

A 23 minutos da ponte Rio Negro está localizado o Balneário Acqua Gospel, no KM 23 da Estrada Manoel Urbano (AM-070). O local, que costuma receber o público evangélico, é ideal para as pessoas que apreciam um bom momento familiar como muita diversão. Há opções ventureiras como tobogã, tirolesa, canoagem, futebol e volêibol.

Para um público bastante segmentado, o espaço oferece ainda uma rede com capacidade para mais de 150 pessoas.

A entrada custa apenas R$ 5,00, crianças a partir dos 6 anos já pagam. | Foto: Divulgação

Aberto de sábado a domingo, além dos feriados das 8h às 18h, o lugar oferece restaurante, banho de igarapé e trilha. Feito para a família, o espaço solicita apenas que os usuários utilizem trajes adequados para o ambiente. A entrada custa apenas R$ 5, crianças a partir dos 6 anos já pagam.

Veja como chegar no Amazon Acqua Gospel | Foto: Google Maps

8 - Praia do Japonês



Balneário do Japonês está localizado no km 11 do ramal Serra Baixa, Próximo a praia do Açutuba, no município de Iranduba.

O estabelecimento fica aberto aos Sábados, domingos e feriados, de 08 às 17h, e cobra uma taxa que varia entre R$ 15 a R$ 10,00 | Foto: Divulgação

Para curtir toda diversão, o estabelecimento fica aberto aos Sábados, domingos e feriados, de 08 às 17h, e cobra uma taxa que varia entre R$ 15 a R$ 10.



Os usuários podem desfrutar de passeios de lancha, restaurantes e SUP. Informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 98221-5466.

| Foto: Google Maps





9 - Balneário Banho de Cascata





O local está situado na rua Jardim da Baronesa, nº 498, bairro Cidade de Deus. | Foto: Divulgação

Um dos locais mais frequentados pela população da zona Leste e da zona Norte de Manaus, o balneário Banho de Cascata oferece shows populares diurnos e noturnos, além de serviço de bar e atividades recreativas. O local está situado na rua Jardim da Baronesa, nº 498, bairro Cidade de Deus.

| Foto: Google Maps

10 - Balneário Três Irmãos

O Balneário Ecológico Três Irmãos fica localizado na região Metropolitana de Manaus e é uma das opções onde o banhista pode ter o contato direto com a natureza da região. Cercado pelo igarapé, o banho proporciona uma experiência diferente. Os banhistas podem ver e até alimentar peixes com rações vendidas no local. Enquanto isso, você pode se deliciar nas águas escuras e geladas.

A entrada é apenas R$ 5 por pessoa | Foto: Reprodução/Thomaz Decio Addalla





O balneário fica localizado no quilômetro 23, da Estrada Manoel Urbano (AM-070), no município Iranduba. O local funciona todos os dias, das 8h até às 17h. O ingresso é apenas R$ 5, porém, crianças, deficientes e adultos, com a devida documentação, são isentos de pagar a taxa.

O balneário fica localizado no quilômetro 23, da Estrada Manoel Urbano | Foto: Divulgação





De acordo com a administração do balneário, estão proibidos a entrada no estabelecimento de bebidas, comidas e caixa térmica. O local oferece diversos pratos típicos da região e lanches. Além de ir de carro ou moto, os banhistas podem chegar ao local pegando um ônibus que sai da Rodoviária de Manaus em direção à Manacapuru, ou outro que vai para o Lago do Limão. Ambos coletivos passa bem na frente do balneário.

Conheça a rota até o balneário saindo do Centro de Manaus | Foto: Divulgação

11 - Clube Municipal

O clube fica localizado na avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação





No final deste mês, um dos balneários mais antigos de Manaus completa 58 anos. O Clube Municipal, além de oferecer piscinas adulto e infantil e quadra de vôlei de areia, é conhecido pelo público que ama ouvir um bolero, música latina ou arrocha.



Ele fica localizado na avenida Torquato Tapajós, 361, bairro Da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus, e funciona de terça a domingo, com horários diferenciados.

O clube funciona de terça a domingo | Foto: Divulgação/Clube Municipal





Horário: terça, das 9h às 17h; quarta a sexta, das 14h às 23h; sábado a domingo, das 10h às 23h

Valor: Sábado, R$ 3 (piscina infantil), R$5 (piscina adulta). Já aos domingos, depois das 14h, o valor de entrada é R$ 20 (homem) e R$ 10 (mulher).

Veja como chegar no Clube Municipal saindo do Centro de Manaus | Foto: Divulgação





12 - Praia de Açutuba

Para chegar ao balneário, basta atravessar a ponte jornalista Phelippe Daou e seguir até o quilômetro 30 | Foto: Márcio Melo





A Praia de Açutuba fica localizada no KM 30 da rodovia Manoel Urbano (AM-070) e é uma das mais bonitas da região metropolitana. Com um banco longo de areia branca, durante a seca, os banhistas podem aproveitar das águas escuras do rio Negro.

Para chegar ao balneário, basta atravessar a ponte jornalista Phelippe Daou e seguir até o quilômetro 30, pegando o ramal à direita. É necessário trafegar ainda mais 10 KM de ramal até chegar à praia. No caminho você passa da entrada de outro balneário, conhecido como a Praia do Japonês. O acesso também pode ser realizado pelo rio.

O local possui restaurantes simples, que servem peixes regionais e churrascos, além de bebidas. Em alguns deles é necessário pagar R$ 10 por uma mesa na beira do rio.

Veja como acessar a Praia de Açutuba saindo do Centro de Manaus | Foto: Google Maps

13 - Flutuante da Tia

Entre os flutuantes mais conhecido está o Flutuante da Tia | Foto: Reprodução

A zona Oeste de Manaus oferece diversas opções para quem quer se deliciar nas águas do rio Negro. Entre os flutuantes mais conhecido está o Flutuante da Tia, que é um dos mais antigos de Manaus. Com 32 anos de existência, o balneário fica na Estrada da Praia Dourada, número 720, na margem do rio Tarumã.

Com 32 anos de existência, o balneário fica na Estrada da Praia Dourada | Foto: Divulgação

Há diversas opções de alimentação e bebida no local. Turistas e os próprios amazonense aproveitam para saborear uma deliciosa banda de tambaqui assada. O local ainda oferece pranchas de SUP para aluguel temporário e funciona de terça-feira a domingo, além dos feriados, de 10h as 19h.

Veja como chegar ao Flutuante da Tia saindo do Centro de Manaus | Foto: Google Maps

Edição: Bruna Souza

