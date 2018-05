João Simões faz abertura de módulo de aperfeiçoamento no TJAM

Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas (EJE/AM) e a Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) promovem, no período de 09 a 11 deste mês, um curso para capacitação e aperfeiçoamento em matéria eleitoral para os 47 novos juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A abertura do evento foi feita pelo Presidente do TRE-AM, Desembargador João Simões, que saudou e deu as boas-vindas aos magistrados, manifestando o apoio cooperado e permanente do Tribunal Regional Eleitoral às atividades do curso e à vida funcional dos juízes.

“Desejo sucesso na carreira, que é cheia de dificuldades, mas que engrandece a todos, pois vamos adquirindo um saber especial, um enriquecimento pessoal e profissional. Que este período de convivência seja produtivo e que o curso atenda aos seus objetivos.”

João Simões ressaltou a importância da formação do magistrado: “Acredito que um Juiz preparado é sinônimo de uma prestação jurisdicional de qualidade e eficiente”. Em sua fala, João Simões abordou diversos temas, entre eles: o fechamento do cadastro, recadastramento biométrico, rezoneamento eleitoral, Justiça em Números e Portal da Transparência.

As aulas estão acontecendo na sala de aula Dr. Ernesto Roessing, localizada na ESMAM, prédio anexo à sede do TJAM, das 13h às 20h. Os docentes do curso são servidores da Justiça Eleitoral do Amazonas, que proporcionarão aos magistrados recém-empossados uma visão ampliada e dinâmica do Judiciário Eleitoral.

*Com informações da assessoria

