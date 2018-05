História do Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus

Manaus – Com 20.341 mil moradores, o bairro Nossa Senhora de Fátima, localizado na Zona Norte de Manaus, foi colonizado por ocupantes que consideravam o lugar uma "terra prometida". Neste 11 de maio de 2018, a comunidade comemora 28 anos de fundação. Quase três décadas depois, os moradores mais antigos lembram história dos primeiros dias na comunidade, iniciada por meio de uma ocupação.

Feirinha da Bondade é a opção para quem busca alimentos baratos | Foto: Marcely Gomes

História do bairro



Em 1990, cerca de duzentas pessoas, comandados pela freira Helena Augusta Walcott, tentaram ocupar uma área nas proximidades do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, na Chapada, porém foram retirados do local pelos governantes da época. Parte dos ocupantes foram levados para uma área no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, e outra para o Zumbi dos Palmares, na Zona Leste.

Posteriormente, as pessoas decidiram fixar moradia apenas no bairro da Zona Norte. Andaram cerca de 10 quilômetros, entre um local e outro, com as bagagens nas cabeças.

"Durante o trajeto, que não foi fácil, todos nós cantávamos: 'O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada. Só tinha a esperança e o pó da estrada...", cantarolouJosé da Cruz, de 66 anos, um dos fundadores do bairro.

Aniversário do bairro Nossa Senhora de Fátima | Foto: Marcely Gomes

Morador da rua Jericó, auxiliar de serviços, Jaime Gama, de 67 anos, contou que antes da ocupação do bairro, havia no local uma grande fazenda. A propriedade pertencia a um empresário da cidade. Este, por possuir muitas dívidas com a administração pública, entregou as terras à Prefeitura. O município decidiu fazer a doação do terreno para as 200 pessoas que necessitavam de moradias. "Até hoje no meu quintal existem árvores frutíferas que foram plantadas pelos primeiros donos das terras", conta.



A irmã Helena Augusta Walcott - conhecida por lutar pelo direito à moradia popular para pessoas sem teto do Amazonas nas décadas de 70 e 80 - ficou à frente das negociações para a conquista da ocupação. Os moradores, devotos de Nossa Senhora de Fátima, decidiram homenagear a santa, nomeando a localidade com o nome dela.

Jaime Gama, de 67 anos, estava no grupo dos primeiros ocupantes do bairro. Ele lembra com detalhes do dia em que os moradores acharam a "terra prometida" | Foto: Marcely Gomes





Em 1990...

O local onde é hoje o bairro Nossa Senhora de Fátima era uma grande área de mata com estreitas trilhas de barro. Assim que os primeiros fundadores chegaram, eles iniciaram a construção das casas. Era um desce e sobe por imensas ladeiras.

“Quando os tratores entraram aqui para começar a construir, carregávamos muitos sacos de areia nas costas. Era muita gente precisando de um lugar para morar e abraçamos o lugar como a uma terra prometida", relembra Jaime Gama, dizendo que recorda até mesmo do dia em que Gilberto Mestrinho liberou a área para os ocupantes.

“Um ano depois da ocupação do bairro, nós íamos ser despejados. Era uma Sexta-feira da Paixão, quando os tratores chegaram para derrubar tudo. As malas das pessoas estavam nas ruas e havia muita tristeza. Foi quando o governador da época, Gilberto Mestrinho chegou e mandou pararem tudo. Ele liberou o bairro para nós. Na hora, o carregamos nas costas pelas ruas, em festa", disse.

Curiosidades



O bairro Nossa Senhora de Fátima, ou bairro Fátima, como é conhecido pelos seus habitantes, possui três etapas e está localizado dentro do maior bairro de Manaus (a Cidade Nova). A localidade possui algumas peculiaridades. Todas as ruas receberam nomes bíblicos. Jerusalém, Jericó, Jordão, Apocalipse, Efésios e Êxodo, são alguns exemplos.

Feirinha da Bondade é a opção para quem busca alimentos baratos | Foto: Marcely Gomes

A principal feira do bairro, localizada na rua Alameda Esperança, recebeu o nome de "Feirinha da Bondade". No local, a população pode encontrar diversas opções de alimentos e produtos a preços acessíveis.

Segundo o comerciante Hélio Pimentel, de 56 anos, os moradores do bairro têm tudo o que precisam por perto. "Há agências bancárias e shoppings nas imediações. Essa é uma vantagem do bairro”, afirmou.



Associação de moradores



Segundo o presidente comunitário do bairro, André Queiroz, de 33 anos, em 2011 foi fundado o Estatuto Social do Conselho Comunitário Cultural e Esportivo da Comunidade Fátima I. Segundo o líder comunitário, no local, são oferecidas atividades esportivas e culturais para as crianças da comunidade. Segundo ele, são realizados eventos de caridade para levantar fundos para a continuidade das atividades do local.



André Queiroz é o líder comunitário do bairro Nossa Senhora de Fátima | Foto: Marcely Gomes

Projeto Novo Horizonte



Dentro do estatuto do bairro, existe um projeto chamado Novo Horizonte, que oferece atividades esportivas e lúdicas para as crianças do bairro e tem como principal finalidade, ajudar os pequenos através do esporte. O segurança Roni Von Vaz, de 45 anos, participa como instrutor de esportes do projeto. “Aqui tem várias atividades como zumba, capoeira, jiu-jítsu e boxe”, disse.



Políticas públicas

Saúde



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as comunidades Nossa Senhora de Fátima I e Nossa Senhora de Fátima II, estão localizadas no Distrito de Saúde Norte, nas quais existem duas unidades: UBS N-06 com equipe completa e UBS Fátima Andrade, com duas equipes ativas com médico. Ambas são responsáveis pelo atendimento aos moradores do Nossa Senhora de Fátima.

Igreja que recebe o mesmo nome do bairro é ponto de encontro para as principais festividades da comunidade local | Foto: Marcely Gomes

Saúde (Governo)



A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) esclareceu que o bairro Nossa Senhora de Fátima conta com 12 unidades de saúde de atendimento de alta e média complexidade gerenciadas pela Susam.

São elas: Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte, que conta com atendimento de urgência e emergência adulto e infantil; Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), especializado em saúde cardiovascular; Centros de Atenção Integrada à Criança (CAICs) Gilson Moreira, Dr Moura Tapajós e Maria Helena Goes; Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) André Araújo; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Silvério Tundis; maternidades Azilda da Silva Marreiro e Dona Nazira Daou; Policlínica João dos Santos Braga; Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) e Policlínica Danilo Correa, e SPA Eliameme Rodrigues Mady.



Prevenção ao caramujo africano



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou que pode agendar a realização de uma formação de combate ao caramujo africano, que consiste no repasse de informações aos moradores do bairro sobre como proceder para realizar a coleta e a eliminação dos moluscos de forma segura.

Os moradores do bairro podem entrar em contato com a Divisão de Educação Ambiental da Semmas pelo 3236-8587 e solicitar a realização do trabalho. A formação é dividida em duas partes - teórica e prática.

Aniversário do bairro Nossa Senhora de Fátima | Foto: Marcely Gomes

Infraestrutura



Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham atualmente no bairro, onde começou a implementar a primeira rede de drenagem na Rua Monte Tabor, para auxiliar na vazão das águas e evitar alagamentos e erosão. No local estão sendo instalados 110 metros de tubulação na rua.

Além da drenagem, os serviços de infraestrutura continuam com a instalação de cinco caixas coletoras, confecção de meio-fio, sarjeta e, na sequência, a aplicação de massa asfáltica. Outras vias do bairro serão atendidas.



Transporte público



Conforme a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) a linha que atende o bairro Nossa Senhora de Fátima, a 050, é operada por um micro-ônibus da empresa Líder, em dez horários distribuídos entre 5h45 e 19h30. O órgão informou ainda que a frota foi dimensionada e planejada, levando-se em consideração a baixa demanda do bairro e suas ruas estreitas.

Aniversário do bairro Nossa Senhora de Fátima | Foto: Marcely Gomes

Área de lazer



A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) informou que está sendo elaborado um projeto para implantação de um espaço de esporte e lazer na comunidade. A expectativa é que, em até dois meses, a licitação seja realizada.



Leia mais:

Comunidade judaica no AM comemora os 70 anos de Israel com evento

Mecanização impulsiona produção de hortaliças no Careiro da Várzea

Situação de mães e grávidas presas no AM é analisada pela defensoria