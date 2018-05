Candidatos tem inscrições confirmadas pela comissão eleitoral da OAB

Manaus - Os advogados Jorge Pinho, Charles Garcia, Silvio Costa, Francisco Adonias, Paula Valério e Carlos Alberto Ramos que compõem o grupo “Amigos da Advocacia” e que estão disputando a eleição para uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), pelo Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, tiveram suas candidaturas confirmadas na noite da quinta-feira (10), pela Comissão Eleitoral da OAB-AM.

Os seis apresentaram toda a documentação exigida pela Comissão Eleitoral e, com a oficialização das candidaturas, também estão confirmados os números de urna de cada um deles. Paula Valério tem como número de candidatura o 65; Carlos Alberto Ramos registrou o número 40; Charles Garcia o número 20; Francisco Adonias, 66; Jorge Pinho 55 e Sílvio Costa é o 12.

Encerrada a fase de inscrição e impugnação, os candidatos encaram a reta final do pleito, que termina no próximo dia 26, com votação na sede da Unip, na avenida Mário Ypiranga Monteiro. Os últimos 15 dias serão de intensa movimentação, garante o grupo, que desde abril trabalha na base do corpo-a-corpo levando o compromisso coletivo com a advocacia da capital e, especialmente, do interior.



A eleição de um advogado para compor o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) como desembargador é prevista na Constituição Federal, que em seu artigo 94 determina que um quinto das vagas dos tribunais estaduais seja preenchido por advogados e membros do Ministério Público Estadual. No ano passado o MPAM preencheu sua vaga e, neste ano, é a vez da advocacia. Há 14 anos a OAB não elege um advogado para o cargo de desembargador.

*Com informações da assessoria

