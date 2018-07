Sem salários, rodoviários ameaçam ‘catraca livre’ em todos os ônibus

Manaus - O presidente do Sindicato dos trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, afirmou, na manhã desta sexta-feira (13), que a categoria irá paralisar a frota em 100%, por tempo indeterminado, a partir do dia 20 deste mês, se o pagamento dos trabalhadores não for depositado.

A paralisação deve ocorrer a partir das 16h do próximo dia 20. O prazo, afirmou o presidente do sindicato, é o limite máximo para que o depósito do pagamento dos trabalhadores seja constatado na conta. "Se não pagarem nosso dinheiro no dia 20, não tem mais conversa, vamos parar", ameaçou Givancir.

Ainda de acordo com o presidente da categoria, dos 50% que os rodoviários já deveria ter recebido, foi repassado apenas 20% . O restante do dinheiro deverá ser pago, afirmam os trabalhadores, no dia que marca o início da greve.



Sobre a paralisação desta última quinta-feira (12), Givancir afirmou que foi uma surpresa para o STTRM. "Não sabíamos que eles iam parar, mas já esperávamos algo assim devido ao atraso. O trabalhador está indignado e não aceita mais esse tipo de situação", disse ele.

Na próxima quarta-feira (18), a categoria terá uma reunião com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT), que será decisiva para dar início ou não a uma paralisação.

Catraca Livre



Para essa paralisação, o sindicato afirma que tentará fazer o movimento de catraca livre. Com isso, os usuários do transporte público não precisarão pagar a passagem de ônibus.

Givancir disse que a partir da próxima quinta-feira (19), caso a reunião no Ministério Público do Trabalho (MPT) não ajude a chegar em um acordo, a categoria começará a tomar providências para penalizar os empresários.

"Vamos enviar documentação para pedir o aval do Ministério Público Estadual (MPE) e também da Prefeitura de Manaus para fazer catraca livre, assim o empresário vai sentir no bolso", apontou o presidente dos rodoviários.

A reportagem aguarda um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) sobre as reivindicações dos rodoviários.

Más condições de trabalho

Outro ponto denunciado pelo presidente do sindicato foram as más condições de trabalho que os rodoviários estão diariamente expostos. Segundo ele, quatro empresas possuem "cemitérios" de ônibus que não possuem mais condições de rodar.

"Os trabalhadores ficam aí, expostos ao perigo, tendo que trabalhar em ônibus caindo aos pedaços. Alguns desses veículos estão abandonados nas garagens, pois não têm mais condições de ir para as ruas. A frota de ônibus só tem diminuído a cada dia mais", destacou o Oliveira.

Edição: Isac Sharlon

