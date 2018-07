Visa Manaus interdita três drogarias na Zona Leste de Manaus

Drogaria interditada na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus -Três drogarias localizadas na zona Leste da capital foram interditadas, na manhã desta quarta-feira, 18, por descumprimento das normas sanitárias e funcionamento irregular.



As interdições ocorreram durante operação realizada pela Vigilância Sanitária (Visa) da Prefeitura de Manaus, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Amazonas.

A ação visou coibir o comércio clandestino ou inadequado de medicamentos e produtos para a saúde.

Sem licença sanitária

De acordo com a fiscal farmacêutica da Gerência de Produtos da Visa Manaus, Leonilde Caldas, as três drogarias funcionavam sem licença sanitária, sem registro no CRF e sem farmacêutico responsável e, além disso, em condições estruturais precárias e inadequadas ao armazenamento e venda de medicamentos.

As unidades também praticavam o fracionamento irregular de comprimidos e a venda de produtos de uso controlado sem atender aos requisitos da legislação.

A ação visou coibir o comércio clandestino ou inadequado de medicamentos e produtos para a saúde. | Foto: Divulgação

Ambiente impróprio



A fiscal relata que, nas três unidades, foram encontrados, ainda, indícios da aplicação de injeções, como ampolas quebradas e caixas de remédios injetáveis abertas e descartadas. Este tipo de serviço é proibido sem a existência de responsável técnico farmacêutico, sem prévia autorização sanitária e em ambiente impróprio.

“As interdições levaram em conta o risco iminente à saúde da população”, diz a farmacêutica, informando que, por praticar infração considerada gravíssima, cada uma pode pagar multa de até 100 UFMs (Unidade Fiscal do Município, no valor de R$ 101,78).

As drogarias têm agora três dias na Vigilância Sanitária e cinco dias no Conselho Regional de Farmácia para apresentar defesa e solicitar prazo para as adequações necessárias. “Até que providenciem a regularização junto aos dois órgãos, as drogarias permanecerão interditadas”, explica a fiscal.

Visa Manaus - Denúncias

De acordo com a assessoria da Visa Manaus, quem flagrar qualquer tipo de irregularidade sanitária em drogarias e também em outros tipos de estabelecimento, como supermercados, açougues, padarias, lanchonetes, salões de beleza e até hospitais, pode denunciar pelo 0800 092 0123.

Leia mais:

Flagra:toneladas de carne estragada são apreendidas em Manaus

Alunos relatam intoxicação alimentar adquirida em restaurante da Ufam