Estudante e carpinteiro estão desaparecidos em Manaus

Lamonier dos Santos, de 18 anos, e Manoel Alcimar Seixas Teixeira, estão desaparecidos | Foto: Divulgação

Manaus – Um jovem de 18 anos e um homem de 45 estão desaparecidos. As famílias dos homens registraram os desaparecimentos na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil pede colaboração na divulgação da foto dos desaparecidos.

Lamonier dos Santos Freitas (18 anos)



O estudante Lamonier dos Santos Freitas, de 18 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira (16). Ele saiu da casa onde mora com a família, situada na Rua Mafra, bairro Colônia Antônio Aleixo, por volta das 13h e foi até o semáforo do Boulevard, nas proximidades do Cemitério São João Batista.

Segundo a irmã dele, Brigida dos Santos, o estudante costumava pedir esmolas no semáforo próximo ao cemitério. Ainda conforme a irmã de Lamonier, ele costuma fugir de casa desde a infância, mas sempre volta. Lamonier possui uma deficiência na mão esquerda e na perna.

Estudante Lamonier dos Santos Freitas (18 anos) | Foto: Divulgação

Segundo informações da mãe do jovem à polícia, ele também faz uso de remédios controlados. No dia em que desapareceu, ele foi visto por testemunhas entrando em um veículo de modelo Siena de cor vermelha, nas proximidades do Boulevard Álvaro Maia, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul da capital. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre o jovem.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para o número (92) 99395-5365.

Manoel Alcimar Seixas Teixeira (45 anos)



O carpinteiro Manoel Alcimar Seixas Teixeira, de 45 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 13 de julho deste ano. De acordo com a irmã dele, Maria Luiza Teixeira, no dia em que desapareceu, Manoel saiu por volta das 15h da casa onde mora, situada na rua Geisa Cardoso Vasques, antiga rua Três, bairro Nova Esperança, zona Oeste da capital.

Carpinteiro Manoel Alcimar Seixas Teixeira (45 anos) | Foto: Divulgação

Na ocasião, o homem informou que iria pagar uma conta em um estabelecimento comercial no bairro Ponta Negra, naquela mesma região da cidade. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele. Segundo Maria Rita, outra irmã de Manoel, ele foi visto em um hipermercado localizado no bairro Ponta Negra na mesma tarde de seu desaparecimento.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números (92) 99289-6774 ou 99117-9590.

Delegacia Especializada de Ordem Política e Social

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Sambódromo de Manaus, zona Centro-Oeste da cidade.

