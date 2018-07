Invasão na Zona Leste de Manaus é covil de traficantes

Manaus - Há cerca de quatro meses, invasores e traficantes estão devastando uma região de mata com mais de dois quilômetros de Área de Preservação Ambiental (APA), que pertence a uma empresa de cimento no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. A região já foi batizada de “Colônia 2”, pois também fica próxima ao bairro Colônia Antônio Aleixo, que era um antigo leprosário da cidade.

Um ex-funcionário da empresa, que pediu para não ter o nome divulgado, acompanhou os tramites judiciais dessa situação e informou que uma ação de reintegração de posse já foi expedida pela Justiça e que os proprietários aguardam a execução dos trabalhos no local.

“Na semana passada a empresa conseguiu a liminar de reintegração de posse. Na última segunda-feira (23), um oficial de justiça esteve no local para notificar os invasores. Esperamos a ação da polícia para tomar as providências cabíveis”, disse o ex-funcionário, que ainda explicou que a empresa encerrou as atividades no início do ano e opera no local apenas o setor administrativo.

A Justiça já notificou os invasores | Foto: Márcio Melo

Informações exclusivas obtidas pelo EM TEMPO dão conta que traficantes se aproveitaram da ausência da segurança patrimonial que existia na área e invadiram o local para obter lucros de pessoas carentes, que procuram realizar o sonho da casa própria. Além de usar o espaço como um território para a venda de entorpecentes.

“Os traficantes estão cobrando R$ 150 de cada família para contratar um advogado e entrar com um recurso contra a ação de reintegração de posse. Mas isso eles querem ganhar tempo e dinheiro, pois na região já existe cerca de mil famílias que vivem uma ilusão”, disse um morador do bairro, que pediu para ter a identidade preservada.

Durante a presença da nossa equipe no local, foi possível identificar venda de lotes (barracos erguidos) com valores de R$ 100 a R$ 5 mil.

Uma palafita, com mais de cinco metros, erguida em uma das entradas da comunidade, serve como guarita para controlar a entrada e saída das pessoas no local, onde já foram instalados centenas de barracos e até casas de alvenarias, num local que antes abrigava fauna e flora intensa.

Traficantes prometem advogados para atuarem na defesa dos invasores | Foto: Márcio Melo

Um dos invasores informou que o grupo está disposto a lutar e enfrentar as forças de segurança para permanecer no local. “Vamos resistir e continuar buscando uma moradia digna”, disse.

De acordo com a a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), a área em questão é particular e o proprietário está dando andamento aos trâmites judiciais. O órgão ressaltou que a atribuição da Semmas é de atuação em áreas públicas protegidas pertencentes ao município.

Conforme a Semmas, a capital amazonense já registrou 17 focos de invasão entre janeiro e 15 de julho deste ano. Todos os focos foram alvos de ações de fiscalização e mapeados.

Para a ambientalista Erika Scholoemp, a cidade será a mais prejudicada e a área desmatada dificilmente será recuperada. “É mais uma área verde que perdemos e que vai virar estéril. É lamentável a forma desenfreada que a nossa cidade vai crescendo”, disse a especialista.

