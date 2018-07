Blitz em Aeroporto de Manaus registra 4 ocorrências contra consumidor

Manaus – Durante segunda edição da Blitz nos Aeroportos, uma mobilização nacional nos principais aeroportos do país para coibir abusos contra os passageiros, o Procom Manaus registrou um total de quatro ocorrências no Aeroporto Eduardo Gomes.

De acordo com a assessoria, a fiscalização também verificou autos de constatações com ausência de informações sobre horários nas conexões, contratos firmados com os passageiros em língua portuguesa, condições tarifárias, preços e especificações de franquias de bagagens e duas infrações referentes as regras de remarcações e reembolsos nos bilhetes, conexões e valores.

Parcerias

Seguindo a campanha “Bagagem sem Preço”, a ação foi encabeçada pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), em parceria com o Procon Municipal e demais órgãos de defesa do consumidor do Estado do Amazonas.

Cobrança de bagagens

Desde o ano passado, entidades civis de defesa do consumidor atuam contra as imposições estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que passou a cobrar do passageiro, as malas despachadas. O entendimento é que esta decisão é contrária ao Código Civil ao separar as pessoas de suas bagagens, em um mesmo contrato, para efeito de cobrança.



A mobilização verificou se estão sendo cumpridas as regras e orientou o consumidor sobre temas como atendimento preferencial, informações sobre bagagens de mão, alterações contratuais e cobranças adicionais.

Pesquisa de satisfação

Em meio à blitz, também foi realizada uma pesquisa de satisfação do consumidor, na qual os passageiros foram questionados se perceberam alguma vantagem após a cobrança das malas despachadas pelas companhias, e sobre a atuação da Anac na regulamentação do transporte aéreo.



Além dos Procons municipal e estadual, a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, representantes da OAB-AM, também participaram da ação.



Benefícios da cobrança

De acordo com a Anac, serão necessários cinco anos para que se perceba os benefícios da cobrança da taxa de R$2.275. Segundo Paulo Roberto Binicheski, promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) o prazo de cinco anos é excessivo.

“Não me parece ser necessário meia década para constatarmos o resultado dessas cobranças extras” disse Binicheski. Ele criticou também a cobrança de taxas para a marcação de assentos nos aviões.

“Imagina pai e filho viajando juntos. Não é correto eles terem de pagar taxa extra para sentarem juntos. Até porque, já foi constatada uma tendência de haver apenas assentos do meio, que são os piores, disponíveis no antecipado. Isso indica que os melhores assentos têm sido bloqueados, de forma a induzir o consumidor a pagar por eles”, disse o promotor. Ele sugeriu que os consumidores acionem tanto o MP como o Procon, por meio das ouvidorias em seus sites, caso se sintam vítimas desses abusos.

Processo contra cobrança

Os abusos cometidos pelas companhias aéreas já haviam sido previstos pela OAB desde o anúncio das novas regras, segundo o presidente da seccional do Distrito Federal, Juliano Costa Couto.

“Estamos agora apenas confirmando que a previsão, de que seriam cobrados valores abusivos, estava correta. Detectamos, inclusive, que duas companhias chegaram a duplicar o valor da tarifa, o que representa um descompasso diante da crise econômica”, disse o presidente da OAB-DF.

OAB prepara ação contra cobrança

A OAB já tem em curso uma ação contrária a essa medida. Couto informou que, as tarifas abusivas já identificadas geraram um fato novo que embasou novo pedido de liminar contrária à cobrança.

Para ele, as argumentações apresentadas pelas companhias aéreas, de que o aumento do preço das passagens se deve a outros elementos, como preço do combustível e cotação do dólar, não são suficientes.

“A automação e as tecnologias usadas para a venda de passagens diminuíram bastante o custo com empregados. Isso, no entanto, não foi repassado para o preço final”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasil



