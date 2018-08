UEA participa de II Congresso Internacional em Segurança e Defesa

Evento acontecerá na na Escola de Administração e Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). | Foto: Divulgação

Manaus -Com o objetivo de buscar novos caminhos no âmbito da Segurança Pública para a Defesa das Fronteiras Internacionais, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) juntamente com mais seis instituições de ensino promovem o 2º Congresso Internacional de Segurança e Defesa, que será realizado de 6 a 9 de novembro, na Escola de Administração e Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA).



O tema da segurança reunirá personalidades de diversas partes do país, além de Portugal e Cabo Verde. Sabendo-se que a segurança pública é operacionalizada com base em discussões científicas e políticas, o evento abrirá espaço para a publicação de trabalhos e artigos científicos de estudantes e profissionais dessa área. O prazo para submissão de artigos vai até 5 de agosto.

Para mais informações, acesse: http://www.cisd2018.ufba.br/

O evento também é fruto de um acordo de cooperação técnica assinado pela UEA, UFBA e também pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Estadual de Roraima (UERR) e Universidade de Vila Velha, que possuem pós-graduação em andamento na área da Segurança.

