Alunos superam dificuldade e usam a Educação como ponte para o sucesso

Manaus - Estudar no Amazonas não é uma tarefa fácil. Quando se fala em rede pública, os alunos enfrentam a baixa qualidade do ensino e a quantidade insuficiente de escolas. Nas unidades particulares, a população esbarra em mensalidades cada vez mais caras. Neste Dia do Estudante (11), o Em Tempo mostra histórias de estudantes, professores e pais que se esforçam para superar todas essas dificuldades na aprendizagem.

No início do ano, a universitária Andreia Márcia Souza, de 27 anos, protagonizou uma campanha para conseguir pagar a dívida de R$ 6.175, que adquiriu com a instituição de ensino. A jovem, que estava no último período do curso superior, ficou famosa nas redes sociais quando começou a vender frangos assados no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Após a repercussão em Manaus, Déa, como é conhecida, foi convidada para participar de um evento em São Paulo, promovido por uma instituição de crédito universitário que abraçou a causa da amazonense.

“Eles me convidaram para ir a São Paulo e organizaram tudo. Recebi a ajuda de dois chefs muito conceituados para melhorar as receitas e deu tudo certo, arrecadei mais de R$ 12 mil”, relatou a estudante.

Déa usou o dinheiro para quitar a dívida que adquiriu após perder a bolsa de estudos do Financiamento Estudantil (Fies). O restante da verba ajudou a universitária com o pagamento do último período do curso e com os gastos da formatura, que ocorrerá na próxima quarta-feira (15). Quando iniciou a campanha, a estudante nem imaginou que iria tão longe, mas não deixou de lutar pelo sonho de concluir o ensino superior.

“Eu fiz com objetivo de pagar a conta, mas nunca sonhei que tudo aconteceria dessa forma. Em São Paulo, o evento recebeu a presença de várias celebridades locais, foi muito massa! Eles procuraram alguém com meu perfil e me acharam na internet. Vi, naquela hora, o poder das redes sociais”, contou Andrea.

Mãe e incentivadora

Mãe solteira, a cabeleireira Everalda Bentes, de 50 anos, dedicou a vida ao trabalho para garantir uma boa educação ao único filho, Dizzan Dallas, de 23 anos. Recentemente, o rapaz foi aprovado em medicina na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Moradora do bairro Vila da Prata, na zona Oeste, a família formada por mãe e filho passava o dia num estabelecimento, que era dividido entre um salão de beleza e um comércio.

“Desde cedo, eu ensinei meu filho a trabalhar junto comigo. Nunca deixei ele ficar na rua porque tinha medo dele se envolver com coisa errada”, contou dona Vera, como é conhecida.

O filho sempre foi incentivado a priorizar os estudos. “Pela manhã, ele ia para escola e na voltava ficava no comércio, onde a gente vendia estivas”, relatou. Mesmo com o filho adulto, dona Vera continua apoiando a vida escolar de Dizzan.

Depois que concluiu os estudos, Dizzan serviu o Exército por um ano, mas pediu baixa para poder fazer um curso técnico.

“Ele não trabalha atualmente porque precisa se dedicar à medicina. Ele vai de manhã para a faculdade e só volta a noite. Durante a tarde, ele fica lá fazendo os trabalhos na biblioteca e estudando”, disse a mãe, que hoje trabalha como cuidadora de idosos para garantir o sustento da família.

