Plano de Obras de Verão já recuperou mais de 4 mil vias em Manaus

Dos 105 quilômetros de recapeamento previstos no plano, 24 já foram executados, | Foto: Divulgação/Semcom





Manaus - Resultado do equilíbrio financeiro da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que garantiu R$ 320 milhões em recursos próprios para ações de infraestrutura, em dois meses de intenso trabalho, o Plano Obras de Verão da Prefeitura de Manaus já alcançou mais de 4 mil ruas em toda a cidade.

“É trabalho para valer e não um arremedo de obras como estão prometendo aí. Fizemos o dever de casa para sozinhos, sem ajuda de ninguém, levar melhorias para todas as zonas da capital. Se vier ajuda, que nunca foi dada, até agradeço, mas que faça o serviço completo e que não seja somente para inglês ver”, dispara o prefeito Arthur Neto.

Recuperação de corredores viários

| Foto: Divulgação

Dos 105 quilômetros de recapeamento previstos no plano, 24 já foram executados, resultando na completa recuperação de grandes corredores viários, como a Carvalho Leal, Itacolomy, Passarinho, Camapuã, entres outras que também recebem reforço na iluminação a LED, limpeza e paisagismo. Além disso, homens e máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) também estão entrando nos bairros muito fortemente com as ações de tapa-buracos, terraplanagem, drenagem profunda e superficial.



“Reforçamos nossas equipes de obras com novos servidores e já foi possível dar uma resposta ainda mais rápida às demandas das comunidades mais afastadas. E, assim, continuamos com a nossa meta de fechar este ano com dez mil vias atendidas pelas obras de verão”, destaca o prefeito.

| Foto: Divulgação

As obras ocorrem em forma de mutirão, onde as equipes de infraestrutura do município concentram esforços em uma única localidade para atender a todas as vias de determinada comunidade. Até agora, 50 mil toneladas de massa asfáltica já foram utilizadas pelo Plano de Verão em 63 bairros. Trinta quilômetros de vias também receberam a implantação de drenagem para o correto escoamento das aguas das chuvas.



“Nosso pacote de obras vem atendendo as expectativas e, com dois meses de trabalho, já chegamos a 63 comunidades, inclusive, em áreas com infraestrutura zero, seguindo a determinação do prefeito Arthur Neto”, reforça o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

Na comunidade Lago Azul, no quilômetro 2 da AM-010 (estrada que liga Manaus a Itacoatiara), por exemplo, não havia qualquer infraestrutura, as vias tinham a base ainda em solo natural e, agora, já recebem infraestrutura total com implantação de drenagem profunda e pavimentação.

Outra comunidade distante que também vem recebendo atendimento é o bairro Parque das Tribos, primeiro bairro indígena de Manaus, localizado na zona Oeste, que será um bairro modelo da cidade. No local, onde habitam 38 etnias, já foi feito o arruamento e terraplenagem de, aproximadamente, 40 ruas. Já na próxima semana, começa o asfaltamento e as principais vias já receberam postes e iluminação a LED.

Frente de obras

Ao todo, aproximadamente 2,4 quilômetros da avenida Camapuã, um dos principais corredores viários da zona Norte, estão sendo recuperados, das proximidades da Feira do Produtor até o retorno da empresa União Cascavel. Outra frente de obras, que vai melhorar o tráfego de veículos e dar mais condições de mobilidade aos moradores da zona Leste, atua na rua Cristo Rei, no bairro Coroado. A via já começou a receber fresagem, etapa de retirada do asfalto antigo para realizar toda a regularização da base da avenida, garantindo uma maior resistência ao novo material aplicado. Serão dez dias de serviço intenso, utilizando 1.069 toneladas de CBUQ aplicados em 1,7 quilômetros de extensão.

Ainda na zona Leste, os recapeamentos noturnos também avançam no bairro Armando Mendes. Atualmente, as equipes da Seminf aplicam a segunda camada asfáltica na avenida Contorno Norte. Ao fim dos trabalhos, a avenida será preparada para receber nova sinalização por parte do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

Bairros como Grande Vitória, São José, Armando Mendes, Jorge Teixeira, Zumbi, na zona Leste; Cidade de Deus, Nova Cidade, Monte Pascoal, Colônia Terra Nova, na zona Norte; Adrianópolis, Aleixo, Flores, Nossa Senhora das Granas, Parque Das Laranjeiras, na Centro-Sul; Betânia, Cachoeirinha, Crespo, Colônia Oliveira Machado, na zona Sul; e São Geral, São Jorge, Vila da Prata, na Centro-Oeste, estão recebendo atendimento.

