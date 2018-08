Professor é selecionado para curso na Suíça e pede apoio da Seduc

Antônio foi o único professor da região Norte selecionado para esta edição do evento | Foto: Divulgação

Manaus- Selecionado para participar de um curso no conceituado laboratório CERN, na Suíca, o professor de física Antônio Rizonaldo de Lima, de 27 anos, corre o risco de não comparecer ao evento por não ter condições de comprar as passagens. Antônio diz que solicitou apoio da Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc), mas teve o pedido negado. Ao EM TEMPO, a pasta informou que a decisão ainda está em análise e não confirma a denúncia do professor.

De acordo com Antônio, o anúncio sobre aprovação no curso veio em junho. A organização do evento oferece aos selecionados a estadia, transporte e alimentação, mas o auxílio não contempla as passagens aéreas para a cidade de Lisboa, em Portugal, onde está marcado o ponto de encontro com os demais brasileiros que participarão do encontro.

A Seduc diz que o pedido está em análise, mas ao professor foi dito que a pasta não poderia arcar com os custos das passagens | Foto: Reprodução/Internet

O docente explica que solicitou as passagens a Seduc quando soube da aprovação há quase dois meses. “Solicitei à ajuda da Seduc para compra das passagens por e-mail e cheguei a ir pessoalmente a séde para reafirmar o pedido, mas me disseram que por se tratar de passagens internacionais, só o próprio governador poderia aprovar. Dias depois me disseram que a Secretaria não teria condições de pagar as passagens”, disse.



Há menos de um mês para realização do encontro, o docente não sabe se conseguirá juntar o dinheiro necessário para comprar os bilhetes aéreos. Em consulta na internet, é possível orçar em quase R$ 5 mil as passagens de ida e volta por companhias aéreas que saem de Manaus para Lisboa.

“Eu sou professor de 20h e recebo em média R$ 2.200 somando vale transporte e alimentação. Sempre que participo de eventos em outros estados vou por conta própria, mas para uma viagem internacional eu não tenho condições financeiras de bancar as passagens com o que ganho”, relatou.

Oportunidade para professor e alunos

Antônio foi o único professor da região Norte selecionado para esta edição do evento. Além dele mais 19 docentes brasileiros conhecerão o instituto e participarão de um treinamento voltado para melhorar o ensino de física nas escolas.

Segundo o professor, para ser escolhido é preciso propor um projeto de melhoria no ensino de Física.

Se conseguir fazer a viagem, na volta a Manaus, Antônio pretende formar um clube de astronomia para atender aos quase 150 estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Rodrick Castelo Branco, no bairro São José, zona Leste da capital, onde leciona.

“A intenção é criar um grupo de estudos para discutirmos a veracidade de muitas notícias falsas que vemos na internet. Sempre que surge um boato eles me procuraram para entender melhor os fenômenos, então percebo que os estudantes têm interesse em Física, principalmente, na Astronomia”, contou o docente.

Laboratório CERN

Formado por 22 países, o antigo Conselho Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), que, posteriormente, mudou o nome para Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, tem mais de 60 anos de tradição em pesquisas científicas.

A base localizada na Suíça, no continente Europeu, abriga o LHC, que significa em tradução livre “Grande Colisor de Partícula”, um acelerador de partículas construído por engenheiros de mais de 100 nacionalidades.

O acelerador é um túnel com mais de 27 km de comprimento cujas instalações estão situadas parte na Suíça e outra na França. É por meio dele que são testadas teorias físicas importantes para a comunidade científica. O LHC demorou uma década para ficar pronto e atrai a curiosidade de físicos do mundo inteiro e com o amazonense não é diferente.

“Ser físico e poder visitar o LHC é uma experiência única. Estou muito animado com essa oportunidade porque é um laboratório com prestígio internacional, que até citado nos filmes de ficção científica de tão famoso que ele é”, contou o professor sobre a expectativa da viagem.

Seduc diz pedido está em análise



A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informa que recebe com surpresa essa informação dada pelo professor Antônio Rizonaldo de Lima Oliveira, pois o processo dele está em avaliação do secretário de Educação, professor Lourenço Braga.

A pasta explica que o servidor se precipitou na informação prestada ao EM TEMPO, pois "o processo solicitando passagens aéreas para participar do curso, ainda está em tramitação e provavelmente, será autorizado porque a nova gestão da SEDUC tem por postura valorizar a educação no Amazonas. Tanto que enviou uma comitiva de 15 alunos e seus respectivos professores para participar da Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia, realizada em Bankok na Tailândia, no mês de agosto".

Por conta disso, "a pasta reafirma que recebeu com muita estranheza a denúncia feita pelo professor e reitera que as informações passadas por não procedem. O processo dele não foi indeferido, simplesmente segue a tramitação processual normal. O servidor deve ter tranquilidade, haja vista que o trâmite está dentro dos prazos para processos dessa natureza", finaliza a nota.

