Famílias procuram por três homens desaparecidos em Manaus

Manaus – Três homens com idades entre 20 e 38 anos estão desaparecidos em Manaus . As famílias registraram o desaparecimento nesta segunda-feira (13), na Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A Polícia Civil pede colaboração na divulgação das imagens dos desaparecidos.



Quem tiver qualquer informação a respeito dos desaparecidos, pode entrar em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268. A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Matheus Pimentel de Souza, 20 anos, estudante

Matheus Pimentel de Souza saiu de casa e enviou uma mensagem para a mãe afirmando que queria cometer suicídio | Foto: Divulgação

O estudante Matheus Pimentel de Souza, de 20 anos, está desaparecido desde o domingo (12). A mãe de Matheus, Rosa Pimentel, informou à polícia que o jovem saiu por volta das 14h da casa onde mora, situada na avenida Sete de Maio, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.



O que mais chama atenção no caso, é que por volta das 18h, Matheus enviou uma mensagem para a mãe, afirmando que poderia atentar contra a própria vida. Conforme Charley Pimentel, tio de Matheus, os documentos do jovem foram encontrados às 6h desta segunda-feira, na cabeceira da Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como Ponte Rio Negro, que liga Manaus à Iranduba.

“Depois que ele mandou a mensagem para a mãe, expressando o desejo de tirar a própria vida, nossa família passou a noite procurando ele por vários lugares. Hoje pela manhã, uma pessoa que caminhava pela ponte achou os documentos dele e os deixou no posto policial”, afirmou o tio de Matheus.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Matheus, ligar para os números: (92) 99282-7302 ou 99165-9298.

Alex Farias Moça, 33 anos

Alex Farias Moça está desaparecido desde o dia 21 de janeiro de 2013 | Foto: Divulgação

Está desaparecido há 5 anos, Alex Farias Moça, de 33 anos. Segundo Dagmar Farias, mãe de Alex, ele desapareceu no dia 21 de janeiro de 2013, após sair da casa onde morava com a família, no Conjunto Residencial Viver Melhor, situado na rua Rio Arinos, na segunda etapa do bairro Lago Azul, zona norte da capital.

Ainda segundo a mãe de Alex, ele possui deficiência na fala e intelectual e já havia desaparecido diversas vezes sem avisar a família. Alex tinha o costume de pegar a estrada para vários lugares diferentes. A última vez que a família de Alex teve notícias dele, foi no ano de 2014.

“Eu recebi uma ligação de um homem dizendo que meu filho pediu para ligar para o meu celular. Esse homem informou que o Alex estava no Mato Grosso. Depois disso, eu nunca mais tive contato com ele, pois troquei de celular e não consegui recuperar meu número”, afirmou Dagmar Farias.

Ainda conforme a mãe de Alex, apesar de ele ter desaparecido há 5 anos, a família só registrou o desaparecimento na Deops nesta segunda-feira (13). Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Alex, ligar para o número: (92) 99398-1164.

Eldemir Mota Jardim Júnior, 38 anos, garçom

Garçom Eldemir Mota Jardim Júnior está desaparecido desde o dia 3 de agosto | Foto: Divulgação

O garçom Eldemir Mota Jardim Júnior, de 38 anos, está desaparecido desde o dia 3 de agosto deste ano. Segundo a mãe dele, Arlene Andrade, ele saiu por volta das 16h da casa onde morava com a família, situada na rua País de Gales, antiga rua 80, bairro Nova Cidade, zona norte da capital.



Na ocasião, Eldemir informou que iria para a casa da namorada, localizada no bairro Alvorada, zona centro-oeste. Depois disso, ele perdeu o celular na última segunda-feira (6), que foi encontrado por uma mulher que frequentava o estabelecimento, como explica a mãe de Eldemir.

“Eu liguei muito para o celular dele, até que uma senhora atendeu informando que encontrou o aparelho em um bar, que fica na rua Noel Nutels, bairro Cidade Nova”, afirmou. Após perder o celular, Eldemir foi visto pela última vez em um bar no bairro Educandos e depois disso, a família não teve mais informações dele.

O desaparecido é magro, possui cabelos pretos e tem uma tatuagem de dragão nas costas. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Eldemir, ligar para os números: (92) 99474-7749 ou 99176-2726.

*Com informações da assessoria

