Parceria entre Uninorte e Em Tempo prepara estudantes para Enem 2018

Manaus- Uma parceria entre o grupo Em Tempo e o Centro Universitário do Norte (Uninorte) está dando aquele empurrãozinho para os estudantes que se preparam para fazer as provas do Enem este ano.

Além de assistir às aulas, ministradas por professores da Instituição de ensino superior e disponibilizadas no portal emtempo.com.br, os futuros universitários podem se inscrever para participar de um simulado na Uninorte, que será realizado no dia 27 de outubro.

A prova está marcada para começar às 8h e contará com a participação de aproximadamente 200 alunos. O período de inscrição segue até o fechamento das vagas que são limitadas. Os interessados podem se inscrever no portal Em Tempo, clicando no banner promocional localizado no lado direito da tela, na página principal. Para garantir a participação no simulado, basta preencher o formulário com nome, endereço, RG e telefone.

O diretor comercial do grupo Em Tempo, Humberto Gandra, explica que a parceria visa a preparação dos estudantes que farão o Enem e espera mais adeptos à Liga dos Aprovados.



“Os estudantes só têm a ganhar com essa parceria. Nas próximas semanas vamos disponibilizar mais conteúdos que são explicados pelos próprios professores, com provas e gabaritos. O simulado vai ajudar esses estudantes a testar os conhecimentos e, claro, garantirem que estão bem preparados para o vestibular”, disse.

Conteúdos

A primeira aula da série já está disponível no portal Em Tempo e segue acompanhada de um questionário selecionado por professores do Uninorte. O conteúdo abrange assuntos relacionados a disciplina de Biologia, como evolução das espécies e seleção natural. Depois do material, os estudantes encontram 19 perguntas, cujo gabarito também é disponibilizado pelo portal Em Tempo e publicado no jornal Em Tempo.

Ao longo das próximas semanas, os estudantes poderão acompanhar outros assuntos que devem cair na prova do Enem. Ao todo serão dez aulas variadas e disponibilizadas toda sexta-feira, até outubro.

