Barco e flutuante são destruídos por incêndio na Marina do Davi

O fogo destruiu completamente o pequeno flutuante que era usado como casa | Foto: Marcio Melo

Manaus - Um flutuante e um barco de médio porte foram completamente destruídos por um incêndio de grandes proporções. O sinistro começou por volta das 14h desta terça-feira (14), em uma área fluvial da Marina do Davi, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações de marinheiros, que ajudaram a combater as chamas, tudo começou com um curto-circuito no ar condicionado do flutuante, que funcionava como uma residência. No local morava o canoeiro, conhecido como André, e o filho de 10 anos.

Os moradores ainda tentaram minimizar as chamas | Foto: Divulgação





Com a chegada da reportagem, André não quis dar entrevista. Ele apenas informou que no momento das chamas, ele e o filho não estavam em casa. O canoeiro Mizael de Oliveira, 32, que é colega de André, disse que, antes da chegada dos bombeiros, seis homens da cooperativa de canoeiros foram ajudar a impedir que o fogo se espalhasse.

"O fogo começou e se alastrou muito rápido. Assim que vimos a fumaça, nós fomos imediatamente ajudar. Ainda conseguimos afastar e salvar três barcos, que estavam perto do flutuante e ainda tiramos alguns pertences. O prejuízo foi inevitável e graças ao meu bom Deus, ninguém ficou ferido", narrou o canoeiro.

A embarcação que foi destruída estava lado a lado com o flutuantes, mas depois foi afastada | Foto: Marcio Melo

O tenente-coronel Reinaldo Menezes, do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas informou que o Comando Fluvial atuou na ocorrência com auxílio de outras três viaturas em terra.

"Infelizmente, nós já estávamos em outra ocorrência e quando chegamos no local, o fogo tinha tomado completamente o flutuante. Nessa época do ano, a chama se espalha muito rápido. As pessoas têm em que evitar deixar aparelhos domésticos ligados quando não houver ninguém na residência", alertou Menezes. O proprietário do barco não foi encontrado para dar entrevistas.

Um morador conseguiu filmar o momento em que a fumaça era vista a quilômetros de distância | Autor: Divulgação

