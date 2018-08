Moradores da Zona Norte de Manaus são beneficiados com obras

Serviços de asfalto, iluminação e drenagem são realizados na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus – Os bairros da Zona Norte de Manaus recebem serviços de asfaltamento, iluminação, limpeza e drenagem. As obras da Prefeitura de Manaus garantem a qualidade de vida à população.



No bairro Vale do Sinai, um paredão de 30 metros de altitude está recebendo serviços de contenção e de drenagem para garantir a segurança dos moradores. O local sofreu, com a intensidade das chuvas do inverno amazônico, um rompimento da drenagem antiga e uma forte erosão, que ameaçava os moradores, tanto os que vivem na parte de cima, como os da parte de baixo.

“Nós estamos levando asfalto para toda a cidade, mas nem só de asfalto se vive. Aqui é um exemplo. Os moradores estavam vivendo um risco enorme e a intervenção da prefeitura está sendo feita como deve ser, com seriedade. Um trabalho que depois nem vai aparecer, mas isso não me importa, o que importa é trazer segurança e garantir a vida dessas pessoas”, afirmou o prefeito Arthur Virgílio Neto, na tarde desta terça-feira, 14/8, enquanto acompanhava a evolução dos trabalhos.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura (Seminf), Kelton Aguiar, a área sofreu os impactos das chuvas do intenso inverno passado. O antigo trabalho de drenagem do local rompeu, provocando o deslizamento de terra.

“Fizemos uma recomposição de base, retirando todo o material do desmoronamento, recompomos o talude e essa tubulação é uma escada hidráulica que funciona como um dreno da água que vem da Max Teixeira e se conecta a uma rede de drenagem que atinge mais de 190 metros”, explicou.

Para avançar nos trabalhos, foi necessária a retirada de uma casa que estava abaixo da área de deslizamento. Após a conclusão de todo o trabalho, a casa será reconstruída e restituída aos antigos moradores.

Asfaltamento

Em outra área da zona Norte, na rua Preciosa, bairro Monte das Oliveiras, os trabalhos começaram bem cedo nesta terça-feira, 14/8, com homens e máquinas da prefeitura retirando entulhos e excessos, preparando a via para receber o asfalto. No bairro, 68 vias já estão com as obras em execução e, no total, 138 serão beneficiadas. O asfalto chega junto com ações de limpeza pública e iluminação a LED.

“Esse bairro nasceu com o esforço das próprias pessoas e merece o nosso apreço e o nosso trabalho e estamos fazendo isso. Já reivindicaram que fizéssemos um recapeamento mais forte, aqui, onde passam os ônibus e vamos fazer. Conversei muito com as pessoas, com motoristas de ônibus, com moradores. Essa conversa é muito boa”, afirmou o prefeito Arthur Neto, que comanda e motiva as equipes de infraestrutura do município.

Um dos moradores, Francisco Campos, o Careca, acompanhava os trabalhos com atenção. “Nossa expectativa aqui é muito boa. Estamos contentes com todo o empenho do prefeito, do secretário Kelton e de toda a equipe da prefeitura, que estão fazendo um trabalho como se deve, com atenção para que tudo seja feito corretamente”, afirmou.

Já o líder comunitário Ivanilson Santos, da comunidade Fazendinha, agradeceu o esforço da prefeitura em toda a cidade. “O prefeito está fazendo das tripas, coração. Está fazendo tudo o que é possível e está de parabéns”, afirmou, destacando as frentes de obras que estão em pleno andamento na Fazendinha, e bairros Nossa Senhora das Graças e Alfredo Nascimento.

*Com informações da assessoria

