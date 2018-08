Arthur visita atividades do Plano de Obras de Verão na Zona Leste

Manaus – O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, visitou as atividades do Plano de Obras de Verão na Zona Leste da capital na tarde desta quarta-feira (15). Junto com o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, Arthur inspecionou as obras na travessa Alvarães e na rua Mossoró, no bairro Grande Vitória, e também no bairro Tancredo Neves, todos na região Leste.



O bairro Grande Vitória, de acordo com a Prefeitura de Manaus, é um dos bairros que mais foram afetados pelas chuvas do inverno, com mais de 180 ruas. Arthur Neto, no entanto, destacou que, das 180 ruas do bairro, 82 ruas já estão com as obras quase completas.

Serviços de recapeamento, drenagem e tapagem de buracos foram feitos na rua Mossoró e na travessa Alvarães, no Grande Vitória | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

"Estamos há dois meses atacando a cidade inteira, e aqui na Zona Leste, os bairros Tancredo Neves, Alfredo Nascimento e vários outros já estão prontos. Passamos por lá, inclusive, e está dando muito gosto de trafegar pelas ruas. Vamos aproveitar o verão e investir os R$ 320 milhões que foram poupados para investir nas obras de infraestrutura na capital, fazendo recapeamento, drenagem, pontes e tapando buracos com material de excelência", salientou o prefeito.

Segundo o prefeito, a cada verão, Manaus está avançando ano após ano, mesmo com o rigor dos últimos invernos. "A chuva é de Deus, e eu bendigo a chuva, mas bendigo ainda mais o sol e o calor, porque é sob o sol e sob o calor que nós conseguimos avançar nas obras, trabalhando em toda a estrutura que a cidade precisa".

Além dos serviços de asfaltamento e tapa-buraco, a rua ainda recebeu serviços de limpeza pública, como capinação | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Moradora do bairro desde de 2010, a comerciante Tereza Nunes, de 51 anos, elogiou as obras da Prefeitura de Manaus. "Essa rua aqui estava bem esburacada, muito ruim de andar. Carro não passava, muito lixo ali no canto da rua, e um buraco bem grande logo no começo. Graças a Deus que eles limparam e estão ajeitando", ressaltou.

Plano de Obras de Verão

O Plano teve início no dia 11 de junho deste ano, com a meta de cobrir 10 mil ruas com serviços de tapa-buraco, asfaltamento e demais atividades. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, Kelton Aguiar, por dia, estão sendo empregadas mais de 1300 toneladas nas obras, além de cerca de 400 homens trabalhando diariamente na infraestrutura da capital.

"Estamos sempre em obras, trabalhando mais do que qualquer outra secretaria. Só diminuímos o ritmo durante o inverno, para evitar gasto desnecessário de material, mas já aproveitamos o inverno para intensificar ao máximo esses trabalhos", explicou o gestor da pasta. Segundo ele, o Grande Vitória continua sendo prioridade para a prefeitura, mesmo com as frentes de trabalho em toda a cidade.

"O último inverno foi um dos mais rigorosos que nós tivemos aqui na capital, com muitas chuvas e todas as ruas praticamente intrafegáveis. Agora nós estamos aproveitando o verão para poder recuperar essas vias e entregar um serviço de qualidade para a população", destacou.

