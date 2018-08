Escola de Manaus participa de programa no Canal Futura

A Waldir Garcia é uma das três primeiras unidades da Secretaria Municipal de Educação de Manaus a adotar a educação integral | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Manaus novamente será destaque nacional, dessa vez pala qualidade de ensino. A Escola Municipal Waldir Garcia, localizada no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, é uma das duas escolas do Brasil selecionadas para participar da segunda temporada do programa “Destino Educação - Escolas Inovadoras”, do canal por assinatura Futura, que começa nesta quinta-feira (16) às 20h (horário de Manaus), e mostrará na estreia o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Manaus.



“A Waldir Garcia é um modelo do que queremos para toda a nossa rede de ensino, com educação integral e inclusiva. Parabenizo os gestores, professores, merendeiras e todos aqueles que no dia a dia contribuem para fazer a diferença na vida dos alunos dessa unidade”, avalia o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Prefeito de Manaus verifica aprendizagem da aluna em computador da escola | Foto: Divulgação

Educação Integral

A Waldir Garcia é uma das três primeiras unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) a adotar a educação integral como metodologia, em 2016. Desde então, a unidade vem colhendo frutos e reconhecimento internacional. Em 2017, tornou-se a primeira Escola Transformadora do Norte do Brasil, título concedido pela organização internacional Ashoka em parceria com o Instituto Alana, organizações que trabalham o incentivo à busca de alternativas para o melhoramento social. A unidade de ensino também alcançou o índice zero de abandono no ano passado.

A escola possui, atualmente, 221 alunos matriculados, sendo, 30 estrangeiros.

Alunos da Escola Municipal Waldir Garcia | Foto: Divulgação

Imigrantes



Por conta da localização geográfica, a unidade foi uma das que mais recebeu alunos haitianos, após o fluxo migratório que Manaus viveu a partir de 2011, depois do terremoto que devastou parte do país caribenho. Após a crise econômica que afetou a Venezuela, ocasionando a vinda em massa de venezuelanos para o Brasil, a escola também acolheu as crianças imigrantes do país vizinho. São 16 alunos haitianos, 12 venezuelanos e dois canadenses, mas já teve também alunos vindos da Suíça.

A Waldir Garcia é uma das três primeiras unidades da Secretaria Municipal de Educação de Manaus a adotar a educação integral | Foto: Divulgação/Semcom

Trabalho diferenciado



Para a gestora da escola, Lucia Cortez, poder mostrar para o mundo o trabalho que é realizado na escola e servir de exemplo para outras unidades não apenas em Manaus, é uma grande vitória. “No Brasil, quando se fala de educação de qualidade, geralmente se leva em consideração a região Sul e nós somos a única do Norte a mostrar um trabalho diferenciado. É uma grande honra ser uma das 12 escolas selecionadas para fazer parte de um programa. Estamos muito orgulhosos e é muito bom saber que estamos no caminho certo”, comemora.

A gestora destaca, ainda, que os alunos estrangeiros acabam se tornando um elo de conhecimento dos costumes, línguas e culturas de outros países, o que traz ganhos para todas as crianças inseridas nesse cenário de intercâmbio de informações, como o Davi Juan Braga, de 8 anos, do 2º ano do ensino fundamental. Ele fala sobre a experiência de participar do programa. “A gente pode mostrar como estudamos na nossa escola e estudar com alunos estrangeiros. É muito bom. Aprendemos muita coisa sobre a origem e costumes deles, nós somos bastantes amigos”, conta.

Grupo de dança da escola Waldir Garcia | Foto: Divulgação

Já a secretária da Semed, Kátia Schweickardt, destaca o trabalho que é desenvolvido pela gestão, educadores, bem como por toda a comunidade escolar da Waldir Garcia. Segundo ela, a unidade aceitou o desafio da educação integral e tem desenvolvido um trabalho de excelência e que tem alcançado bons resultados.



“É muito desafiador para escola aderir a essa metodologia, porque implica em uma mudança de mentalidade, de comportamento. A escola que decide trabalhar a educação integral muda completamente a forma de lecionar. Nessas escolas o aluno é o protagonista da sua história e com isso a responsabilidade aumenta”, comenta Kátia.

Destino Educação



O programa “Destino Educação - Escolas Inovadoras” mostrará o trabalho de 12 escolas do Brasil, Argentina, Peru, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Alemanha, Israel, Estônia, Austrália e Indonésia, que desenvolvem trabalhos de inclusão entre alunos com deficiência, imigrantes e de origens étnicas diferentes.

Além da Escola Municipal Waldir Garcia, em Manaus, o Brasil também será representado por uma unidade escolar de Curitiba, no Paraná. Esta é a segunda temporada do programa, que tem 13 capítulos com duração de 52 minutos cada.

O projeto é uma parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) Nacional.

Leia mais:

Veja sites que oferecem bolsas para ingresso no ensino superior

Ministro da educação anuncia construção de 50 escolas indígenas no Amazonas

Educação da rede pública de Manaus será destaque em Nova Iorque