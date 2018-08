Pacientes do PAM da Codajás denunciam demora na marcação de consultas

Manaus- Nas unidades de saúde da capital não é difícil encontrar relatos de pessoas que aguardam semanas e até meses para conseguir uma consulta médica. A demora é ainda maior quando o encaminhamento é para especialistas e exames de alta complexidade. No PAM da Codajás, situado no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus, os pacientes reclamam da dificuldade no agendamento de consultas.

Com suspeita de autismo, a pequena Talita Evelyn Santos Medeiros, de 8 meses, estava na unidade de saúde onde passaria por um neurologista nesta quarta-feira (15). A mãe, Tatiele Alves Medeiros, de 32 anos, denuncia que só conseguiu a consulta com o especialista porque pagou um funcionário do PAM para fazer a marcação no sistema.

“É a terceira vez que nós pegamos encaminhamento para o neurologista com o pediatra, mas das outras vezes eu não consegui marcar. E agora, como estava demorando muito resolvemos pagar. Tem um exame que ela precisa fazer que ainda não consegui marcar”, contou a mãe constrangida pela medida que precisou tomar para conseguir a consultar da filha.

O eletroencefalograma que Talita precisa fazer foi solicitado pelo pediatra de um CAIC para acelerar o diagnóstico da menina. De acordo com Tatiele, a filha chegou a fazer o exame sem sedação, mas não conseguiu. Como é difícil manter a criança imóvel, a mãe precisou pegar um novo encaminhamento, dessa vez, para a menina ser sedada antes do exame.

Sistema Falho

O aposentado Rozildo de Deus Lima, de 62 anos, vive um problema parecido com o de Talita. O idoso está há mais de um ano tentando diagnosticar um problema no coração que surgiu depois do falecimento da esposa. O paciente perdeu uma consulta com cardiologista porque não foi comunicado sobre o agendamento.

“Eu fiquei sem internet e agora que comprei crédito para colocar. Quando entrei hoje, vi que a consulta tinha sido na sexta e vim aqui para remarcar. Como o sistema agora é todo na internet e nós temos que ficar olhando porque eles não avisam que marcaram a consulta, eu acabei perdendo”, relatou.

Na unidade, uma placa informa aos pacientes que a partir de 1º de junho as marcações de consultas não seriam mais feitas mediante ordem de chegada no local como vinha ocorrendo e passaria a ser feito somente por meio do Sisreg.

O sistema informatizado é responsável por marcar a consulta e avisar ao paciente, por ligação ou SMS, o dia e horário da consulta, conforme a publicação. Procedimento que não aconteceu com Rozildo.

Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que, desde que assumiu, em outubro de 2017, vem realizando um trabalho intenso para reorganizar o sistema de marcação de consultas e procedimentos.

"Os agendamentos estão sendo realizados por meio do Sistema de Regulação (Sisreg), e os pacientes são avisados sobre a confirmação e as informações necessárias, por telefone e mensagem de SMS. Para ser avisado sobre a consulta por telefone, o usuário precisa estar sempre com o número de contato atualizado no sistema. Se perder o celular, por exemplo, deve procurar a unidade onde solicitou a consulta e atualizar o número de contato".

Ainda segundo a nota, não foi possível passar informações específicas sobre os pacientes devido a falta do número dos cartões de SUS. "Em caso de denúncias contra atividades inadequadas de servidores, a Susam recomenda que os usuários busquem o setor de Ouvidoria, disponível tanto na sede da Secretaria quanto em cada unidade, para que as situações sejam apuradas. A Susam reforça ainda que segue a Política Nacional de Humanização, do Ministério da Saúde, para que não ocorram situações de mau atendimento e coibir práticas irregulares".

