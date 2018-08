Mototaxista morre ao colidir com caminhão parado na Ponte Rio Negro

| Foto: Josemar Antunes

Manaus - O mototaxista Marinaldo Santos de Lima, de 40 anos, morreu na hora depois de colidir a própria motocicleta com a traseira de um caminhão. O motorista estava parado na ponte Jornalista Phelippe Daou, mais conhecida como "Ponte Rio Negro", e fazia a troca de um pneu no momento do acidente, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (17).

O acidente ocorreu no trecho da ponte que pertence ao município de Iranduba (distante 9 quilômetros de Manaus). O sargento Augusto Oliveira da Polícia Rodoviária Estadual informou que as características do acidente apontam realmente para um choque violento na traseira do caminhão.

“Como a gente pode verificar, a moto ainda foi parar um pouco abaixo da carroceria do caminhão e isso nos leva a crer que realmente ocorreu da forma como o motorista do caminhão relatou”, disse o militar.

O próprio motorista do caminhão, Luís Jorge Trindade Correio, habilitado na categoria D e com mais de 40 anos de profissão, disse à reportagem que estava colocando o "macaco" no veículo, por volta das 10h30, quando ouviu um forte estrondo. O barulho, segundo ele, veio da parte traseira do caminhão. Ele andou até o final da carroceria e encontrou o motociclista no chão.

Ele informou ainda que iria fazer uma entrega de tijolos no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Luís Jorge foi levado para a Delegacia Interativa de Iranduba e prestou depoimento.

Ainda de acordo com o sargento Oliveira, a culpabilidade ou responsabilidade que venham a recair sobre o motorista serão definidas pelo delegado responsável pelo caso.

