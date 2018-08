Falta de manutenção prejudica gramados de estádios em Manaus

Gramado da Arena da Amazônia | Foto: Ione Moreno

Manaus- Os gramados da Arena da Amazônia e dos estádios Ismael Benigno, na zona Sul, e Carlos Zamith, na zona Leste, estão em péssimo estado de conservação. Segundo informações dos funcionários do local, desde o mês passado, a empresa responsável por conservar os campos paralisou os serviços de manutenção por cerca de dez dias, devido a atrasos nos pagamentos por parte do Governo.



Uma fonte ligada a Federação Amazonense de Futebol (FAF) relatou à reportagem que, além de o gramado não estar recebendo a manutenção necessária devido a paralisação dos funcionários da terceirizada, os campos têm sido utilizados de forma inadequada por times de futebol amador, com autorização da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Sejel).

Estadio Ismael Benigno | Foto: Ione Moreno

“Os campos foram construídos para terem o padrão Fifa, ou seja, eles precisam receber uma manutenção de alto nível. Se os campos estão com as manutenções paralisadas, o mínimo que precisa ser feito é suspender ou pelo menos diminuir o uso do local. Mas, está acontecendo o contrário. Os gramados continuam sendo usados intensamente por peladeiros”, contou.



Estadio Ismael Benigno, conhecido como Estádio da Colina | Foto: Ione Moreno

O presidente do Manaus Futebol Clube, Giovani Silva, também comentou o uso dos campos de forma indevida que, segundo ele, tem prejudicado os gramados. “O governo deveria ficar mais atento a isso. Os campos estão péssimos e continuam sendo usados em peladas, o que tem prejudicado ainda mais. A manutenção precisa ser feita e ter tempo para recuperar o campo, principalmente, da Arena”, disse.

Gramado do Estádio Carlos Zamith | Foto: Ione Moreno

Pagamentos em atraso



De acordo com o Portal da Transparência, somente este ano, a Greenleaf, que faz a manutenção dos campos, recebeu R$ 147.620 em repasses. Em 2017, o valor total recebido pela empresa foi R$ 1.316.954. Desde que iniciaram os pagamentos, em 2014, a terceirizada já embolsou R$ 3.995.593 do Governo do Amazonas.

A Greenleaf possui dois contratos com o Estado do Amazonas para executar a manutenção e conservação preventiva, corretiva e emergencial dos estádios construídos para abrigar os jogos da Copa do Mundo realizados em Manaus.

Estádio Ismael Benigno | Foto: Ione Moreno

O primeiro contrato, firmado em 2014, diz respeito ao gramado da Arena da Amazônia. De acordo com documento, a prestação do serviço no período de um ano, até 2015, custaria ao Governo o custo de R$ 876.300,24, dividido em parcelas de R$ 73.025 a serem pagos mensalmente.



O convênio já está no sexto termo aditivo, com validade até 14 de maio de 2019 e cujo valor global é de R$ 806.198,28.

Em 2015, com a entrega das obras de reforma dos estádios da Colina, no São Raimundo, zona Sul, e Carlos Zamith, no Coroado, na zona Leste, a Greenleaf passou a fazer a manutenção e conservação dos gramados de ambos os estádios.

O convênio firmado custaria no prazo de 12 meses o valor de R$ 536.540,50, a ser pago em parcelas mensais de R$ 44.711. Este contrato também possui um sexto termo aditivo com validade até 16 de abril de 2019 e valor global de R$ 493.617,31.

Estádio Ismael Benigno | Foto: Ione Moreno

Posicionamento da Sejel



Em nota, a Sejel informou que a gestão atual está com os pagamentos em dia e que desconhece as razões dos atrasos nos pagamentos a Greenleaf durante as antigas gestões do governador cassado José Melo e do governo interino de David Almeida. A Secretaria afirma que reconhece o serviço prestado entre os períodos de outubro a dezembro de 2016 e setembro de 2017.

Ainda de acordo com a nota, a Sejel instituiu um processo administrativo para apurar a liquidez de crédito em benefício da empresa e que já fez o cadastramento junto à Secretaria de Fazenda (Sefaz) para que os valores pendentes sejam pagos.

“Vale ressaltar que esta secretaria tem mantido contato diário com o gerente operacional e representante da empresa Greenleaf em Manaus, Ricardo da Silva, para alinhar as tratativas acerca dos valores a serem liquidados”, disse a nota.

