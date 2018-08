Terceira vítima de sarampo em Manaus é bebê de seis meses

| Foto: Divulgação

Manaus – Foi confirmada a morte de um bebê de seis meses por sarampo em Manaus. O óbito foi confirmado nesta sexta-feira (17) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O bebê vitimado por sarampo foi internado no dia 29 de junho, no Hospital Plantão Araújo, zona leste de Manaus.



Após complicações da doença, a criança morreu no último dia 5 de agosto. Com ele, são três casos de morte por sarampo no Amazonas, sendo dois de Manaus e um de Autazes, todos em crianças menores de um ano, que estão na faixa-etária alvo da vacinação – a partir de seis meses a menores de cinco anos.

Manaus lidera casos de sarampo

Segundo o último Boletim da FVS, há registro de sarampo em 38 municípios. São 6.881 casos notificados e 910 confirmados. Manaus lidera com 5.693 casos notificados e 723 confirmados. Manacapuru vem em segundo, com 800 notificações e 187 casos confirmados. Entre os municípios também com notificação de sarampo estão Itacoatiara com 77 casos, Iranduba com 42, Rio Preto da Eva com 39, Parintins com 36, Manaquiri com 27, Coari com 27 e Presidente Figueiredo com 23.

Vacinação



Até o momento, foram vacinadas contra sarampo 141.149 crianças (46,2% do público-alvo), a maioria em Manaus, que antecipou a campanha desde abril. Contra a pólio, são 25.293 crianças vacinadas (8,3% do público-alvo). O balanço é parcial, porque, segundo a FVS, muitos municípios do interior demoram a atualizar os dados, por limitações no serviço de internet.

“Nesse momento, o grande foco da vacina contra o sarampo é para o interior, que precisa imunizar todas as suas crianças na faixa-etária campanha. A única barreira contra a expansão da doença é a vacina. Então, não podemos perder a oportunidade do Dia de Mobilização Nacional, para alcançarmos a meta, que é vacinar todas as crianças na faixa que vai de seis meses até menores de cinco anos”, disse o secretário de saúde, Francisco Deodato.

Dia D contra o sarampo

A FVS chama a atenção dos pais e responsáveis para que levem as crianças para vacinação. Neste sábado (18) ocorre o Dia D de imunização contra o sarampo e a poliomielite, em todo o país. No Amazonas, os postos de saúde estarão abertos e a vacinação é conduzida pelas Prefeituras.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam), responsável pela logística de distribuição das vacinas aos municípios, informa que todos já estão abastecidos. A Susam enviou para os 61 municípios do interior e abasteceu a capital do Amazonas, com 560.978 doses de vacinas contra poliomielite e sarampo.

Em Manaus, além dos postos de saúde do município, a Susam colocará em funcionamento para a vacinação nesta sexta-feira, os 12 Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), da rede estadual de saúde.

*Com informações da assessoria

