Saiba onde vacinar seu filho contra sarampo e polio neste sábado

Manaus – Acontece neste sábado (18), o dia D de Imunização contra o sarampo e a poliomielite em todo o país. No Amazonas, os postos de saúde estarão abertos e a vacinação é conduzida pelas prefeituras. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) colocará em funcionamento a partir desta sexta-feira, para a vacinação, os 12 Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), da rede estadual de saúde.

Já a Prefeitura de Manaus terá 549 postos de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil). Nas 183 salas de vacina da rede pública, além das gotinhas, também será oferecida a vacina contra o sarampo para os casos em que o cartão de vacinação não estiver atualizado.

A Susam, responsável pela logística de distribuição das vacinas aos municípios, informa que todos já estão abastecidos. O órgão enviou para os 61 municípios do interior e abasteceu a capital do Amazonas, com 560.978 doses de vacinas contra poliomielite e sarampo.

Além de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), equipes da Prefeitura de Manaus estarão vacinando em locais de grande concentração de pessoas e fácil acesso para a população, com postos em escolas, supermercados, igrejas, shoppings e feiras. Os pais e responsáveis devem levar as crianças aos postos apresentando o cartão de vacina.

Público-alvo da vacinação

Todas as crianças de um ano a menores de cinco devem se vacinar contra a poliomielite. Para o sarampo, a idade, exclusivamente no Amazonas, é para crianças a partir dos seis meses até menos cinco anos.

Onde vacinar

Os pais devem levar os filhos para vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos municípios. Na capital, a prefeitura de Manaus terá, além das UBSs postos em vários pontos e em todos os bairros. A vacinação também está ocorrendo nos CAICs, que são da rede estadual. Presentes em todas as zonas geográficas de Manaus, estas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17.

Dia D

O Dia D de mobilização nacional será neste sábado, 18 de agosto, quando os mais de 36 mil postos em todo o país estarão abertos para vacinação. No total, 11,2 milhões de crianças devem ser vacinadas durante toda a campanha.

O que é Sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade da doença, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade. Em algumas partes do mundo, a doença é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos.

O que é Poliomielite

A Poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas e provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.

Confira onde tem CAIC perto de casa:

ZONA SUL

CAIC JOSEPHINA DE MELLO

Rua Felismino Soares nº. 213 Colônia Oliveira Machado

CAIC ALEXANDRE MONTORIL

Rua Coronel Ferreira de Araújo s/nº - Petrópolis

ZONA CENTRO-SUL



CAIC AFRÂNIO SOARES

Avenida Tancredo Neves s/nº Shangrilá – Parque Dez

ZONA OESTE

CAIC ALBERTO CARREIRA

Avenida Brasil s/nº Compensa I

ZONA CENTRO-OESTE

CAIC JOSÉ CARLOS MESTRINHO

Rua 05, nº 367, Alvorada II

CAIC RUBIM DE SÁ

Desembargador João Machado s/nº Campos Elíseos - Planalto

ZONA LESTE

CAIC ANA BRAGA

Rua Alameda Cosme Ferreira s/nº São José I

CAIC DR. EDSON MELO

Avenida Alameda Cosme Ferreira nº. 7995 Zumbi II

CAIC DR. JOSÉ CONTENTE

Avenida Autaz Mirim nº 950 Jorge Teixeira

ZONA NORTE

CAIC GILSON MOREIRA

Rua 02, nº 70, Conjunto Mundo Novo Cidade Nova I

CAIC DR. MOURA TAPAJÓS

Avenida Samaúma, nº 606, Monte das Oliveiras - Galiléia II

CAIC MARIA HELENA GOES

Avenida Chico Mendes, nº 690, Novo Israel

