Clube do Trabalhador terá serviços gratuitos de saúde neste sábado

| Foto: Divulgação

Manaus - O dia Nacional da Construção Social que acontece neste sábado (18), no no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona leste, contará, dentre outras instituições, com a participação do Centro Literatus. No local, a instituição de ensino estará oferecendo serviços gratuitos de estética e saúde, e também realizando a inscrição de interessados em participar do Jovem Aprendiz.



Por meio do programa, os jovens se capacitam para atuar no mercado de trabalho e é uma forma de as organizações suprirem a sua demanda e darem chance para quem busca experiência.

Leia também: Saiba mais sobre o Dia Nacional da Construção social

Serviços gratuitos do Cel



Massagem relaxante, limpeza de pele facial, avaliação nutricional, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição de pressão e orientações de prevenção de diabetes e hipertensão estão entre os serviços oferecidos no Dia Nacional da Construção Social.

“Além de proporcionar atendimento gratuito à população, o Centro Literatus permite que o estudante possa compartilhar o conhecimento técnico adquirido durante as aulas”, informou o coordenador Márcio Gonçalves. Doze alunos e três professores da instituição participam da atividade.

Promoção

O evento é promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Manaus (Seconci Manaus) e irá oferecer diversos outros serviços gratuitos em parceria com instituições da cidade.

Leia mais:

Falta de manutenção prejudica gramados de estádios em Manaus

Colégio Século em Manaus: da escola tradicional à sala invertida

Veja vídeo do boto cor de rosa sendo liberado de rede no Amazonas