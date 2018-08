Idosos da Fundação Dr Thomas recebem ação solidária neste domingo (19)

Manaus- Criado há cerca de três anos, o grupo Alphabikers coleciona mais do que motos. Os participantes do grupo se dedicam também a acumular ações solidárias. Neste domingo (19), os idosos da Fundação Doutor Thomas, situado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul de Manaus, receberam carinho e presentes levados pelos motociclistas.

Na casa de repouso, os internos receberam produtos de higiene, sandálias, toalhas, lençóis e outros brindes. A visita proporcionou a internos e motociclistas a oportunidade de trocarem experiências, abraços e sorrisos.

Para o aposentado Eduardo Campos, de 64 anos, que participa pela segunda vez de uma ação com os Alphabikers, as doações representam o sentimento de solidariedade presente na vida de cada um. “É aquela coisa, fazer o bem sem olhar a quem. Poder ajudar o próximo é muito bom”, ressaltou.

Leia também: Idosos em asilo de Manaus falam sobre ausência da família

O empresário Isaac Drumond, de 53 anos, relata que a equipe nasceu com a união de amigos motociclistas da Igreja Adventista, mas hoje já conta com outras pessoas que compartilham dos mesmos princípios e objetivos de ajudar a quem precisa.

“Sempre tivemos vontade de andar com as nossas esposas e de fazer ação social, de sempre levar do que a gente tem para as pessoas mais necessitadas. Para nós a família é muito importante e agregar os amigos também. Então nós nos dedicamos a realizar essas ações, conhecer novas pessoas e fazer o bem”, disse.

De acordo com os participantes, a equipe de motociclistas já realizou ações sociais com crianças, dependentes químicos e com pacientes e acompanhantes em hospitais e já prepara uma comemoração para 12 de outubro, Dia das Crianças.

“É um grupo familiar que preza o respeito ao outro, nós fazemos uma oração no início e final de cada ação. Seguimos um calendário de ações e estamos muito felizes por realizar mais essa”, declarou o comerciante Francisco Zaranze, de 51 anos, que participa de todos os atos solidários idealizados pelos Alphabirkes.

Leia mais:

Reforma na Fundação Doutor Thomas vai melhorar o dia a dia dos idosos

'Namorar não tem idade', afirma casal com mais de 70 anos em Manaus