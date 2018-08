Fotógrafos permanecem no mercado com serviços diferenciados

Manaus- Hoje, os celulares possuem câmeras modernas e possibilitam que qualquer pessoa tire fotos, mas isso não se tornou um problema para os profissionais que eternizam os momentos mais importantes da vida das pessoas. No ‘Dia Mundial da Fotografia’, comemorado neste domingo (19), o EM TEMPO mostra alguns segmentos que são explorados pelos fotógrafos para permanecer no mercado e oferecer serviços diferenciados ao público.

Marcelo Sá é especialista em cobrir casamentos e produzir ensaios com casais. O fotógrafo foi escolhido por Stéphanie Brandão, de 23 anos, e Marlon Pontes, de 26 anos, para registrar a união do casal.

“Nós vemos que ele busca transmitir em detalhes a história e todo o sentimento que existe em um momento através do clique da fotografia. Ao olharmos para um registro do Marcelo, nós conseguimos sentir a emoção que as pessoas estavam sentindo no momento em que a foto foi tirada”, contou a professora de teatro ao revelar a emoção de ser clicada no Teatro Amazonas.

Para Stéphanie Brandão, o olhar atento de Marcelo Sá capta os sentimentos do casal em cada foto | Foto: Divulgação

Sá explica que mesmo com o avanço tecnológico, o trabalho dos fotógrafos continua sendo valorizado porque os profissionais são cada vez mais especializados e auxiliam nas escolhas de cenários e figurino para garantir que os ensaios sejam reflexo de cada história de amor.

“Permanece a procura porque as pessoas não estão só atrás da foto bonita e de qualidade, os casais estão em busca de alguém que os auxilie nesse processo. O fotógrafo faz a assessoria pois muitos não sabem o que precisam fazer, quantas sessões, onde é a sessão, qual melhor horário, o que vestir”, disse Marcelo.

O fotógrafo Marcelo Sá é especialista em casamentos e ensaios de casais e conta que optou por cativar um público com menos poder aquisitivo porque acredita que toda união merece ser eternizada em fotografias | Foto: Divulgação

Books infantis

Os ensaios com crianças também são outro segmento que abre muitas oportunidades de negócios aos fotógrafos. Érica Melo é apaixonada por registrar a vida de crianças, desde a gestação, passando por parto, recém-nascidos e mensários. Em seu estúdio, a fotógrafa oferece pacotes de serviços para acompanhar os primeiros contatos entre pais e bebês.

Maju fez o segundo ensaio aos quatro meses e já se prepara para registrar o oitavo mês de vida no Estúdio Érica Melo | Foto: Divulgação

“O principal público que atendo são as grávidas, recém-nascidos e faço cobertura de partos. Eu me especializei nessa área porque me identifico muito com a maternidade e gosto de trabalhar com as crianças”, comentou.

A empresária Danielle Mesquita, de 39 anos, mãe da pequena Maria Júlia Mesquita, de sete meses, fez questão de registrar o final da gravidez e o crescimento da terceira filha. Apontado pela mamãe com um dos momentos mais emocionantes e difíceis, o parto de “Maju” foi clicado de perto pelas lentes de Érica.

Doze horas após o ensaio de grávida, Danielle entrou em trabalho de parto e requisitou novamente as lentes de Érica para registrar o nascimento da terceira filha | Foto: Divulgação

“Doze horas depois (do ensaio) entrei em contato com a Erika pois já estávamos indo para o hospital. Ela sempre com o olhar e um sentimento único para registrar os momentos. E olha que não foi fácil, pois um parto natural não é a melhor forma de fotografar uma mulher né? ”, disparou Daniella, que já tem outro ensaio marcado para celebrar o oitavo mês da herdeira.

Boudoir

Especialista em retratar a beleza feminina, a fotógrafa Nathalia de Carvalho, do Estúdio NC Fotografia, revela que os ensaios conhecidos como “boudoir” atraem mulheres com idades entre 25 e 35 anos que buscam as lentes para retratar o empoderamento que já exercem na vida pessoal.

Os ensaios conhecidos como “boudoir” atraem mulheres com idades entre 25 e 35 anos que buscam as lentes para retratar o empoderamento que já exercem na vida pessoal | Foto: Divulgação

“No início, quando abrimos o estúdio, não acreditávamos que o público faria books profissionais sem ter um motivo, como aniversário de casamento ou de vida mesmo. Hoje, nós atendemos mulheres com autoestima elevada, que se acham lindas e querem fazer um ensaio sensual para validar isso”, explicou.

O cinema ajudou a popularizar as fotos sensuais. “Hoje, as mulheres deixaram de procurar o boudoir para presentear os maridos, elas querem mostrar que a sexualidade é delas e que não tem vergonha de mostrar que tem um fetiche”, disse Nathalia, ao explicar que o termo francês remete um tom misterioso ao book.

O cinema ajudou a popularizar as fotos sensuais, conhecidas como ensaios 'boudoir' | Foto: Divulgação

Iniciantes

Aos aspirantes a fotógrafos, Marcelo dá uma dica de ouro de quem está há dez anos no mercado. “A fotografia é muito similar à moda, tem uma hora que uma coisa fica melhor e todo mundo quer fazer e depois já passou e ninguém quer mais. Tem que ficar antenado as tendências e mostrar isso para os clientes, levar como uma opção porque tem casal que sabe bem o que quer e é bom porque fica bom, mas de outro jeito fica ainda melhor”, revelou.

Érica Melo é fotógrafa especializada em cobertura de partos e ensaios com recém-nascidos, mensários e grávida | Foto: Divulgação

Érica também aconselha os novos profissionais a buscarem conhecimentos relacionados ao público e tipo de fotografia que deseja produzir. “É importante que o fotógrafo, independente da área em que esteja atuando, se especialize. Se eu decidi trabalhar com recém-nascido, eu tenho que trabalhar toda essa questão que envolve desde a técnica da fotografia, até a questão fisiológica, atendimento”, enfatizou.

