Motociclista morre em acidente de trânsito no Tancredo Neves

Familiares da vítima estiveram no local | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um mototaxista de 39 anos, conhecido como "Loirinho", morreu na manhã desta segunda-feira (20), na esquina das ruas Esmeralda e Amazonino Mendes, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A vítima teria perdido o controle da motocicleta que conduzia.

Segundo informações de testemunhas, a vítima conduzia uma moto modelo Honda/CG Titan, de cor branca e placa PHG-5022, quando colidiu com outra moto, de características não reconhecidas. O motociclista fugiu sem prestar socorro.

Após a colisão, a vítima saiu da pista e caiu em um barranco, que fica em uma casa. No momento da queda não havia ninguém na frente do imóvel. O acidente teria ocorrido por volta das 6h.

Corpo da vítima foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos moradores, mas o mototaxista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a morte foi causada por acidente. A motocicleta da vítima apresentava alguns arranhões, mas não soube informar se eram vestígios de outra moto envolvida na colisão.

O outro motociclista envolvido no acidente não foi localizado | Foto: Josemar Antunes

Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver. O acidente foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Edição: Isac Sharlon

