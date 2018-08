39 novos casos de sarampo são registrados em Manaus

Manaus – Foram registrados 39 novos casos de sarampo em Manaus. Ao todo, a capital amazonense tem 762 casos confirmados da doença, além de 5.365 casos suspeitos que aguardam resultado laboratorial. O 24º Informativo Epidemiológico foi divulgado nesta segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O documento destaca que as ações de imunização contra o sarampo já registraram a aplicação de 204.837 doses na campanha direcionada para crianças de seus meses até cinco anos, e 349.045 doses em ações de rotina nas Unidades de Saúde. Também foram registrados os casos de aplicação de primeira e segunda dose de vacina, conforme recomendações do Ministério da Saúde.



Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que, como o processo de digitação de doses no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) ainda está ocorrendo, pode ocorrer um aumento no número de doses registradas.



“O incremento no número de doses aplicadas é resultado do intenso trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde, não somente nas UBSs, mas nas varreduras e intensificação vacinal nos bairros com maior número de notificações do sarampo. Porém, muitas pessoas ainda não tomaram a vacina e por isso reforçamos o alerta para que a população procure uma Unidade de Saúde. A vacina é a única forma de prevenção contra o sarampo”, ressaltou Marcelo Magaldi, lembrando que a vacinação é direcionada para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos.

A lista com o endereço das 183 salas de vacina da rede municipal pode ser acessada no site da Semsa .

Dia ‘D’ contra a poliomielite



A Semsa divulgou, ainda, o balanço do Dia ‘D’ de vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil), realizado em Manaus no último sábado, 18/8, quando foram imunizadas 77.968 crianças na faixa etária de um até quatro anos, 11 meses e 29 dias, o equivalente a 56,2% da meta, que é vacinar 131.709 crianças.



A campanha contra a doença se estenderá até o dia 31 de agosto, com a vacina disponibilizada nas 183 salas de vacinação da rede pública.



Faixa etária



O 24º Informativo Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Sarampo mostra, ainda, que 44,9% dos casos confirmados estão na faixa etária de até cinco anos, seguido da faixa etária de 15 a 29 anos (32,7 %). Entre todas as notificações, que incluem os novos casos suspeitos e ainda em investigação, a faixa etária de 15 a 29 anos é a mais atingida, representando 50%, seguida da faixa etária de 30 a 49 anos (15,3%) e menores de um ano (14,3%).

Localidade



O Distrito de Saúde (Disa) Norte ainda registra o maior número de notificações, com um total de 2.353 casos notificados (36,6%). O Disa Leste apresenta 2.158 notificações (33,6%), Disa Sul com 1.005 (15,6%), Disa Oeste com 820 (12,8%) e Disa Rural com 87 (1,4%).

