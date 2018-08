Universidade Nilton Lins promoverá a II Feira de Agronegócios

Manaus - Nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto, acontecerá a II Feira de Agronegócios, com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor, buscando o aumento da produtividade mediante a utilização de tecnologias sustentáveis.

A edição deste ano vai proporcionar um ambiente favorável à troca de novas tecnologias produtivas e ao fechamento de negócios como um todo, incentivando a organização de produtores na realização de projetos sustentáveis, com a integração de órgãos fomentadores do desenvolvimento. O evento acontecerá no Campus da Universidade Nilton Lins, localizada na Av. Professor Nilton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras.

Este ano a expectativa de público para estes quatros dias de feira é em torno de 150 a 200 mil pessoas, entre produtores rurais, criadores de animais, técnicos, pesquisadores, estudantes, empresários do ramo do agronegócio, agências de fomento, bancos, órgãos públicos reguladores do agronegócio, visitantes, entre outros.

Nos quatros dias de feira, o público vai ter a oportunidade de participar de várias atividades, como: conhecer e fazer negócios com máquinas, veículos, equipamentos, implementos agrícolas, produtos de origem animal, hortifrúti, serviços agropecuários, cursos, palestras e reuniões setoriais de entidades e instituições ligadas ao setor produtivo.

Haverá também a divulgação dos programas e ações governamentais, leilões virtuais de animais e prenheses (animais que a população compra para dar cria), julgamento de animais, competições, torneios leiteiros e provas equestres (prova com cavalos), além de uma feira gastronômica e um rodeio que é a grande novidade deste ano.

O espaço físico que será utilizado na feira é mais de 100.000 mil m², com a exposição de produtos em stands de veículos, motocicletas e náutica, stands de máquinas, equipamentos e implementos, stands de pet, stands de produtos e serviços ligados ao agronegócio, standard de agências bancárias e agências de fomento, viveiro de peixes, praça de alimentação, entre outros. Tudo vai ser totalmente adaptado ao fluxo de pessoas e veículos que circularão durante a II Feira de Agronegócios.

De acordo com o Dr. Nilton Junior, presidente da Universidade Nilton Lins, “Este evento foi criado para movimentar o mercado de agronegócios da nossa Cidade e incentivar a todos a produzirem projetos sustentáveis para o nosso Estado, é também uma grande oportunidade fazer grandes negócios ou até mesmo ser orientado para abrir sua empresa aqui na feira, através dos nossos parceiros e apoiadores que se farão presentes nesta grande feira”, afirma.

Para quem quer ter um espaço na II Feria de agronegócios pode ir a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Nilton Lins, que fica localizada na Avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, pelo telefone 3643-2136 ou através do e-mail extensao@niltonlins.br.

