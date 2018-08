Mais de 140 ruas da Cidade Nova recebem melhorias em infraestrutura

Manaus - As obras de verão da Prefeitura de Manaus já levaram melhorias em infraestrutura para 142 ruas do bairro Cidade Nova, na zona Norte. Ao todo, serão 350 vias atendidas, conforme mapeamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Nesta semana, os serviços se concentram no Núcleo 3.

Segundo o diretor de Infraestrutura da Seminf, Alessandro Rodrigues, 28 vias serão atendidas no Núcleo 3. Ele explica, ainda, que por ser um bairro populoso, a Cidade Nova tem um fluxo de veículos muito grande nas ruas.

“Nossas equipes estão atuando intensamente no bairro, seguindo a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que é de levar, cada vez mais, qualidade de vida a população”, destaca.

A chegada das equipes de obras da prefeitura é acompanhada de perto pelos moradores





Na localidade, os trabalhos são executados gradativamente, rua por rua, até que todas as vias recebam melhorias viárias, como confecção de meios-fios, sarjetas, tampas de bueiros e tapa-buracos. E a chegada das equipes de obras da prefeitura é acompanhada de perto pelos moradores, como o líder comunitário Elielton Souza, morador do Núcleo 9.

“Nosso município cresceu bastante e na Cidade Nova não foi diferente. Graças a Deus os serviços já chegaram no Núcleo 3 e temos a certeza de que outros também serão atendidos. Além do asfalto, estamos sendo contemplados com uma nova iluminação pública toda em LED, que, inclusive, minimiza a questão da insegurança. Só temos a agradecer à prefeitura”, ressalta Elielton.

Além do asfalto, as ruas recebem uma nova iluminação pública toda em LED





Ainda nesta semana, os trabalhos do Plano de Verão deverão ser intensificados nas ruas 25, 26 e 27, próximo da área conhecida como Cruzeiro. Na sequência, outros Núcleos da Cidade Nova serão atendidos. E outras frentes de obras também atuam nos bairros Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, Monte Pascoal, entre outros da zona Norte.

