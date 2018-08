Manaus sediará Conferência sobre Inovação e Sustentabilidade

Evento será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques | Foto: Divulgação

Manaus - Os desafios enfrentados pela região amazônica referentes a inovação sustentabilidade e governança reunirá em Manaus, nos dias 29, 30 e 31 de agosto, pesquisadores e participantes de renomadas instituições americanas, latino-americanas, européias e asiáticas para o 1º Congresso Internacional de Gestão da Amazônia.

O evento é uma realização da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), juntamente com a Universidade de São Paulo (USP), e será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, que faz parte do complexo da Arena da Amazônia, em Manaus.

De acordo com a assessoria, a finalidade do evento é debater a pesquisa acadêmica, oferecendo alternativas políticas e práticas para que a Amazônia possa avançar em aspectos econômicos, sociais e ambientais.

“Essa conferência tem o intuito de trazer um legado de informações e produções científicas num contexto regional”, afirma Roberto Sbragia, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP.

O evento é fruto de um Doutorado Interinstitucional em administração entre a UEA e a FEA-USP, no qual 22 professores da universidade estadual estão em processo de doutoramento.

Artigos científicos

O evento abre espaço para a divulgação de artigos científicos e/ou ouvintes interessados nessa temática. As inscrições estarão abertas até o próximo dia 15 de agosto pelo site: https://amasconference.com/inscricoes

Para o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, o evento marca um momento importante no qual as universidades se reúnem para produzir conhecimento de impacto principalmente para a economia estadual e nacional. “Estamos falando de indústria 4.0. É um momento de dialogar e pensar em avanços para nossa economia e para nossa universidade”, avalia o reitor.

