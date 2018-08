Terremoto sentido no Amazonas e Roraima gera pânico na região

De acordo com os bombeiros, os edifícios mais altos foram os que mais sentiram o tremor | Foto: Márcio Melo

Manaus - O terremoto ocorrido na Venezuela e sentido em Roraima e no Amazonas nesta terça-feira (21) casou repercussão na região. O pânico das pessoas, que sentiram o tremor, gerou imagens de evacuação em edifícios. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que apenas em Manaus foram registrados 15 chamados por conta desta ocorrência.

Um dos primeiros relatos partiu do prédio da Rádio Difusora, localizada na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus. O locutor Fred Lobão, que apresenta um programa ao vivo na emissora, narrou os momentos de pânico vividos pela equipe, ao sentir o tremor. O prédio foi evacuado e tiveram que descer 25 andares. "Ficou impossível permanecer em pé", afirmou.



Uma jornalista da mesma emissora relatou que estava no computador e passou mal quando sentiu o tremor. "Quando senti tudo balançando fiquei tonta, a vista escureceu e quase desmaiei. O susto foi muito grande", detalhou.

O autônomo Welinton Menezes, 42, que trabalha bem em frente ao edifício disse que quem estava no solo não percebeu nada. "Sentimos que a situação estava complicada quando vimos o prédio sendo evacuado. Os jornalistas estavam em pânico na frente do prédio. Deve ter sido terrível, com toda a altura desse edifício", contou.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os chamados partiram de locais como Empire Center, Maison Liberte, António Simões, Palácio do Comércio, Edifício Rio Negro Center.

Um arquiteto que atua no edifício Empire Center na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, disse que sentiu o tremor do 12º andar.

Interior do Amazonas

O terremoto também foi sentido no interior do Amazonas, de onde partiram relatos, como do município de Jutaí, que fica na região do Alto Solimões, distante 760 quilômetros de Manaus. Na cidade, os moradores contaram que, em lojas, objetos balançaram. O muro da Escola Estadual Deuzuíla Aguiar acabou rachando.



Além da capital Boa Vista, o tremor também foi sentido no município de Pacaraima, que fica localizado ao norte de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Uma equipe de jornalistas, que estava fazendo uma transmissão ao vivo sobre o distúrbio de violência dos civis com os imigrantes venezuelanos, sentiu o terremoto e precisou se abrigar.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em Manaus orientou que, apesar de não ter sido registrado um aparente comprometimento da estrutura dos edifícios, todos deveriam passar por uma vistoria para checar possíveis danos à rede elétrica, que podem causar acidentes futuros.

