Taxista e passageiro ficam feridos em acidente na Manoel Urbano

Manaus - Uma colisão entre um caminhão e um táxi amarelo deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (21). O acidente aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 4 da rodovia Manoel Urbano, estrada que liga Manaus ao município de Iranduba.

Segundo o tenente Lobato, comandante de socorro do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após o motorista do táxi não ver o caminhão, que estava com os faróis apagados.

“A equipe de Iranduba nos informou sobre a colisão que deixou duas pessoas presas nas ferragens”, afirmou.

O acidente deixou o táxi, de modelo Idea, completamente destruído, despertando a atenção das pessoas que passavam pela via. O motorista do caminhão saiu ileso.

Com o apoio de duas empilhadeiras, as vítimas foram retiradas das ferragens. Uma ambulância de Iranduba levou os feridos até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, em Manaus. Ainda não há informações sobre a identidade dos feridos.

O Corpo de Bombeiros contou com equipes da Polícia Militar para realizar o isolamento da rodovia e orientar os motoristas que passavam pelo local. Uma via alternativa foi criada para desviar os carros.

