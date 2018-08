Amazonas teve 52 mortes por afogamento em seis meses

Casos de mortes por afogamento tiveram um aumento de 12,51%, segundo a Sobrasa | Foto: Divulgação

Manaus - Afogamento é uma das principais causas de morte no Brasil. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), até o mês de junho de 2018, foram registradas 52 mortes dessa natureza no Estado.

O último caso, que não ainda não entrou para as estatísticas oficiais do órgão de segurança, foi a morte do adolescente André Roberto dos Santos , 17, no último domingo (19). O afogamento aconteceu em um balneário no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima teria ido visitar o tio que mora nas proximidades do bairro, quando resolveu dar um mergulho no igarapé. A suspeita da família é de que o jovem não sabia nadar.

De acordo com o Boletim Brasil 2018, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), o Amazonas registrou um aumento de 12,51% de mortes por afogamento a cada 100 mil habitantes.

Conforme o chefe da equipe de guarda-vidas da Praia da Pronta Negra, o cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) Leandro Nunes, os principais fatores de risco que levam ao afogamento são a falta de habilidade, consumo de bebidas alcoólicas ou entorpecentes por parte das vítimas.

“Quando aquelas pessoas que não têm afinidade com o meio líquido forem a balneários, precisam procurar sempre as partes mais rasas, tanto em piscinas, quanto em rios ou igarapés. Esses banhistas devem contar sempre com o apoio de acessórios de flutuação, como coletes ou boias”, orientou o militar, relatando, ainda, que a equipe de resgate da Ponta Negra realiza trabalhos de prevenção no local.

Segundo Nunes, durante o final de semana quando o fluxo de banhista é maior, a corporação faz rondas na praia para orientar quem está embriagado. “Contamos com o efetivo de 10 guarda-vidas para uma média de sete mil banhista”, disse.

Esse ano, o CBMAM na Ponta Negra atuou em mais de 20 casos, entre eles resgates e afogamentos. Nesses sinistros, quatro vítimas foram a óbito. Nunes ressalta que dois casos de morte por afogamento aconteceram após o horário de operação da equipe, que é de 7h às 17h.

“Educar para não afogar”

“A população precisa ser educada. Isso aconteceria com a integração dos órgãos públicos de levar conscientização nas escolas. Geralmente, as vítimas de afogamento nunca tiveram uma orientação e às vezes, durante uma brincadeira, acabam perdendo a vida”, enfatizou Nunes.

