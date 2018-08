Vigilantes chegam a acordo e devem receber primeiro salário até sexta

Manaus - Os vigilantes de estádios de Manaus que estão há dois meses e 22 dias sem receber salários chegaram a um acordo com a Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer (Sejel), e os diretores da empresa Porto Seguro.

Em reunião no início da tarde desta quarta-feira (22), ficou determinado que Sejel e Porto Seguro após os trâmites necessários efetuem o primeiro pagamento em um prazo máximo de até sexta-feira (22) e o segundo em até dez dias a contar do primeiro pagamento.

O diretor do Sindicato dos Empregados e Empresa de Vigilância e Segurança do Amazonas (Sindvam ), Edney Moraes que participou da reunião na sede da Sejel, informou que a Porto Seguro terá que apresentar documentação na Sejel para receber o dinheiro em um prazo de até 24 horas, para que a Sejel libere a o dinheiro para o pagamento.

“Assim que Sejel liberar o dinheiro e cair na conta da Porto Seguro, a empresa terá um prazo de 24 horas para repassar esse dinheiro aos trabalhadores. Então a gente espera que até sexta-feira (22) esse dinheiro esteja na conta dos trabalhadores. Os direitos trabalhistas como vale alimentação e vale transporte também serão pagos”, detalhou.

O sindicalista disse ainda que essa operação deve ser realizada no pagamento de cada mês. Assim que realizado o primeiro pagamento, a empresa deverá obrigatoriamente fazer o mesmo processo para gerar a fatura do segundo mês de atraso e receber o dinheiro para repassar aos trabalhadores, em um prazo máximo de dez dias.

Nesta quarta-feira (22), os 40 vigilantes que atuam em estádios como na Vila Olímpica, Arena da Amazônia, Colina (Estádio Ismael Benigno), Carlos Zamith e Arena Amadeu Teixeira , completaram dois meses e 22 dias sem receber. Mas Edney ressaltou que o ciclo do terceiro mês ainda não fechou e por isso a folha de pagamento ainda será gerada, e também deve ser paga em breve, em prazo hábil.

“O atraso é de um mês dentro do outro, mas o acordo que chegamos foi feito segundo a vontade dos trabalhadores. Esperamos que a empresa Porto Seguro possa cumprir”, revelou Moraes.

Por meio de nota, a Sejel confirmou as informações do acordo e ressaltou que caso não haja pagamento, será feito, em conformidade com a Legislação pertinente, processo de cessão de crédito diretamente aos trabalhadores.

