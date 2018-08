Motoristas saem ilesos de colisão e capotamento no Coroado

Manaus - Dois carros colidiram e um deles capotou, bloqueando completamente um dos sentidos da avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Coroado, Zona Sul de Manaus . O acidente aconteceu por volta das 14h40 desta sexta-feira (24), próximo a rotatória do Coroado. Nenhum dos condutores ficou ferido no acidente.

De acordo com informação do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans ), o veículo que capotou era um Ônix, de cor cinza escuro e placas PHV-7430. O outro veículo envolvido na batida foi um Idea, de cor prata e placas NOI-0415. A dinâmica do acidente não foi informada pelo instituto.

A identidade dos condutores não foi revelada. A via ficou parcialmente interditada por alguns minutos, mas com a chegada dos agentes do Manaustrans, com auxílio do guincho, os veículos foram retirados e a via foi liberada às 15h10.

O acidente prejudicou o trânsito da área | Foto: Divulgação

Leia mais:

Djalma Batista é totalmente liberada para o fluxo de veículos

Prefeitura orienta condutores antes de fiscalização na Faixa Azul